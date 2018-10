Más de 70 denuncias están en investigación por abuso de autoridad en Quintana Roo

En los últimos dos años, se ha revelado que la delincuencia ha ido en aumento en todo el país, tanto que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto ha ordenado que en todos los estados así como en los municipios, refuercen la seguridad e implementen nuevas estrategias para combatir al crimen organizado.

Sin embargo la ciudadanía expresa que esto ha traído consecuencias negativas, ya que los agentes de seguridad abusan de su autoridad, torturando, maltratando y en algunos casos golpeando a los presuntos culpables de algún crimen o simplemente por “creerse más que los demás”.

De acuerdo a un documento solicitado vía transparencia por parte de LA VERDAD, revela que del 2016 a la fecha, 77 carpetas de investigación están abiertas por el delito de tortura contra agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial, mismas que aún siguen en las diferentes averiguaciones.

Por su parte, una ciudadana de identidad reservada por el seguimiento de las investigaciones, expresó para LA VERDAD, cómo es que ella fue víctima de elementos de seguridad, donde los oficiales supuestamente al querer hacerle una inspección le exigieron que se bajara de su auto, sin haberle dicho cuál era el motivo.

“Al no quererme bajar del vehículo, me amenazaron que me bajarían a la fuerza por no obedecer las órdenes; yo le expliqué y les di mi documentación, pero aún con todo eso y comprobar ser dueña de mi automóvil me seguían agrediendo”, expresó la dama.

Añadió, que hasta el momento las averiguaciones continúan para el deslinde de responsabilidades y resolver las diversas acusaciones contra los presuntos responsables; cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que ante estas denuncias siempre buscará resolver el caso a favor de las víctimas.

