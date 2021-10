'Marino Loko' revela el motivo de porque vestía de mujer a narcos en Tamaulipas

Su nombre es Erick Morales pero entre los narcos es conocido como ‘El Marino Loko’, ‘El Martillo’, o ‘Thor’. El exintegrante de la Secretaría de Marina (Semar) ganó popularidad en la frontera de México con Estados Unidos por sus peculiares métodos para combatir al narcotráfico: vestir de mujer a los narcos y usar su famoso “martillo” para carne.

El exmarino, retirado desde hace ya cinco años, hizo uso de las redes sociales para dar a conocer las fotografías y videos de sus prisioneros, por lo que actualmente, el Cártel del Golfo ofrece cinco millones de pesos por “su cabeza”.

Recientemente, el militar que vestía a sicarios de mujer ofreció una entrevista para Grupo Imagen por donde reveló el verdadero motivo por el cual exhibía a los delincuentes vestidos de mujer y hacía que se besaran entre ellos, detalles que en La Verdad Noticias te traemos.

¿Por qué el Marino Loko vestía de mujer a narcos?

El exmilitar vestía de mujer a los delincuentes.

Tras ser cuestionado por el verdadero motivo por el cual utilizaba estos métodos al momento de detener a los sicarios, el exmarino explicó: “yo no digo que son víctimas (...) ellos tomaron esa decisión de ser malandros y entre los malandros tiene que haber alguien que mande, entonces ese señor debe de ser por consecuente machista, mandón y cuando yo los agarraba, al vestirlos de mujer (...) es una forma de humillarlos y recordarles que nunca va hacer así”.

Asimismo, recordó que su sobrenombre de “Thor” o “Martillo” inició en Reynosa, Tamaulipas, durante un operativo que se realizó en coordinación con la unidad antisecuestros de la entidad para detener a la célula del Cártel del Golfo que había secuestrado a un exelemento de la Armada de Estados Unidos que estaba en retiro.

Erik detalló que fue tras el operativo en donde el militar resultó asesinado, cuando en una revisión de la propiedad se encontró con un pequeño martillo machacador de carne, mismo que no dudó en preguntar si se lo podía quedar.

“Iba caminando y sin querer pisé ese machacador de carne, cuando lo piso, yo le pregunto a la señora qué es, y me dice 'es un machacador de carne hijo' y yo le dije me lo regala, se me se me queda viendo, así como este güey para qué lo quiere”, detalló al recordar que se lo obsequiaron tras prometer que sería para “para golpear a los malandros”.

El exmarino que se volvió viral en 2020 tras anunciar con un video su regreso a Tamaulipas, explicó que fue durante un operativo para detener a unos integrantes del Golfo que utilizó el martillo, mismo que le aventó al delincuente en la cabeza, dejándolo inconsciente por unos minutos y acción que lo bautizó como el temible militar del martillo.

Corrido del Marino Loko

Los videos de Erik se volvieron virales en redes sociales, por lo que fue tanta su popularidad por sus métodos para detener a los sicarios que diversos artistas le crearon canciones, entre estos destacó el corrido El Marino Loko y el rap de Ese Gorrix que lleva el mismo nombre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!