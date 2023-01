María Ángela, esto es lo que se sabe sobre su desaparición

María Ángela, esto es lo que sabe sobre su desaparición

Fue el pasado jueves 19 de enero cuando la menor María Ángela Olguín Bustamante desapareció cuando se encontraba al exterior de los baños públicos, en la salida G, del paradero de Indios Verdes, en la Ciudad de México.

En una entrevista a medios, la madre de la menor contó que “Salimos del Metro Indios Verdes, caminamos por este pasillo; llegamos al baño. Me meto, mi hija se queda esperando; entro, hago fila, la estoy viendo desde adentro aquí parad”.

“Cuando me toca entrar directamente al baño me meto. Como a los 10 segundos escucho que me grita ‘Ama’. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija”. Dijo que al salir intentó buscarla con la mirada, para luego marcar a su celular, pero este la enviaba a buzón. Ahí hay una cámara, sin embargo, le indicaron que esta estaba en mantenimiento.

Realizan bloqueo por desaparición de María Ángela

Comerciantes se han negado a entregar las grabaciones de sus cámaras

La menor de 16 años estaba acompañada de su madre, quien la acompañó a realizar trámites de la escuela. Al denunciar su desaparición, familiares y amigos apoyaron en la búsqueda, inclusive realizaron un bloqueo de cuatro horas en la carretera México-Pachuca, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio mexiquense de Tlalnepantla.

Por su parte, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJC-DMX) ha emitido una alerta Amber y además publicar la tarjeta informativa donde se informa sobre el inicio de una carpeta de investigación y se activaron los protocolos de búsqueda.

Video muestra el momento del secuestro

En videos del C5 se puede ver cuando un hombre rapta a la menor

Videos recopilador por la Fiscalía han empezado a esclarecer el crimen acontecido el jueves. En una de las imágenes, las cuales fueron captadas por una cámara del C5, grabó desde a la lejanía el suceso.

Los padres de la menor cuentan que se puede ver cómo un hombre se acerca a la joven. “Se ve que cómo alguien se le acerca y se la lleva. Es un hombre”, señaló la madre. “Sale de entre los puestos y se la lleva”, asegura el padre.

Ante esta situación, autoridades solicitaron a los comerciantes cercanos a los baños que entreguen las grabaciones de sus cámaras. Sin embargo, La madre de la menor lamentó que algunos puestos no estén dispuestos a colaborar.

“Dicen que no tienen imágenes de aquel día, que las cámaras no funcionan y otros han quitado las cámaras que tenían instaladas”, protesta y agrega: “De esas imágenes depende la vida de mi hija”.

