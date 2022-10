Maestra violó a varios niños de kinder, ya fue detenida por la Fiscalía

Padres de familia del municipio de Ecatepec denunciaron que una maestra violó a varios niños de kinder niños Simón Bolívar, ubicado en la colonia San Cristobal Centro, de esta localidad.

De acuerdo a los reportes al menos cuatro menores de edad fueron víctimas de abuso sexual dentro del jardín del municipio de Ecatepec, haciendo responsable a Claudia Karina "N", del grupo 3-A, ya que realizaba tocamientos y penetraciones a los pequeños.

La Verdad Noticias supo que el último caso ocurrió el 27 de septiembre, la menor de cuatro años le dijo a sus padres que fue tocada por la profesora en los baños de la escuela.

Maestra violó a varios niños de kinder

Maestra violó a varios niños de kinder, al menos se sabe de cuatro víctimas.

El caso de la menor de cuatro años ha sido el más conocido, donde la madre de la víctima contó que la menor le dijo las cosas por partes ya que tenía vergüenza, y tenía miedo que la regañaran, pero cuando tuvo una molestia le dijo que le dolía mucho su parte.

“Entonces yo me percaté de la situación y es cuando empiezo a tomar las medidas porque me dijo que la maestra la violaba”, declaró la mamá.

Los padres señalaron que la menor registró cambios en su comportamiento, estaba enojada, ya no quería que cerraran la puerta de su cuarto y se distanció con sus familiares.

“Es nuestra consentida de besito y todo y ahora ya no quería nos evitaba, estaba irritable, pensativa y sobre todo ella empezó a hacerse pipí en la cama en las noches”, revelaron. Ante esto la llevaron a la Agencia del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS), donde la revictimizarón.

“La verdad me querían posponer (la declaración) pero ya empece a decirles que ya no la podían seguir revictimizando, porque era de '¿qué te pasó, qué te hicieron?', entonces me enoje y dijeron que tenían mucho trabajo, pero que le iban a dar celeridad“, comentó

Detienen a maestra violadora de kinder

Maestra violó a varios niños de kinder, ha sido detenida por la Fiscalía.

La profesora del kinder niños Simón Bolívar fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su probable participación en el delito de violación equiparada en agravio de una alumna de 4 años.

Claudia Karina “N”, se desempeñaba como profesora en un plantel educativo fue ingresada al penal estatal de Chiconautla donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

Con los datos obtenidos el agente del Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión, la cual fue otorgada y cumplimentada por integrantes de la corporación estatal, por lo que luego que la maestra violó a varios niños de kinder, fue detenida por elementos de la Fiscalía para determinar su situación por dicho crimen.

