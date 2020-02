Madre niega que asesinato de estudiantes en Puebla haya sido por una pelea

Tras el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en Puebla autoridades indicaron que una de las líneas de investigación apunta a que el crimen pudo deberse a una riña por un sombrero, sin embargo la madre de una de las víctimas niega que haya sido por una pelea.

La señora Sonia Hernández, madre de la joven Ximena Q.H, una de las víctimas asesinadas en Huejotzingo, Puebla, negó que el crimen en contra de su hija y los otros estudiantes haya sido por una pelea, pues aseguró que los jóvenes “no eran así”.

Cabe indicar que anteriormente el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, indicó que esta era un de las líneas de investigación, pues el asesinato se pudo deber a una disputa ocurrida en el carnaval por un sombrero.

Negó que el asesinato haya sido por una pelea

Esta noticia rápidamente empezó a circular en medios de comunicación y redes sociales, sin embargo la madre niega rotundamente esta versión.

“En ningún momento hubo una riña ni la Fiscalía a nosotros nos ha comunicado lo que los medios están diciendo…

… quiero ser muy enfática que no hubo ninguna riña, no hubo ninguna pelea, nuestros hijos no eran de esa clase de muchachos que se agarraban a pelear por cualquier cosa y menos por un sombrero”

La madre explicó que la Fiscalía no le ha comunicado directamente que esta especulación sea verdadera, por lo que se sigue investigando.

No se explica el motivo del asesinato

Además aseguró que su hija y los otros muchachos se encontraban felices de estudiar en México, por lo que no se explica el motivo por el cual los asesinaron a sangre fría. En una entrevista para grupo fórmula la mujer señaló:

“Vivía muy feliz en México, ella decía que adoraba México, que quería hacer aquí su especialización, que ya no se quería ir”

La mujer aseguró que conoce a su hija y sabe que ella no se enfrascaria en una pelea por un sombrero, por lo que niega rotundamente que esta se el motivo del asesinato de los jóvenes estudiantes y el conductor de Uber, hechos ocurridos en Puebla.

