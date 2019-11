Madre busca a su hija de un año SECUESTRADA en Estado de México

Desde hace más de cuatro meses, Brenda Mijares Rojas no ha visto a su hija, de nombre Yamilet y de apenas año y medio de nacida. La menor fue tomada a la fuerza por su padre, identificado como Carlos César “N”, el pasado 25 de junio. El hombre le arrebató la niña a la madre en calles de la colonia Hacienda Los Encinos, en Zumpango Estado de México. Por orden judicial, la madre tiene la guardia y custodia de la niña, mientras que el papá solo tiene permitido verla cada 15 días.

La madre fue violentada en el Ministerio Público

Cuando acudió a las autoridades, Brenda no obtuvo ningún resultado, puesto que las autoridades del Ministerio Público no querían tomar cartas en el asunto, pues decían que solo se trataba de una sustracción de hijo. Le dijeron que era un problema familiar y que como tal no ameritaba que se emitiera la alerta Amber. La madre recordó el mal rato que pasó ante los Ministerios Públicos de Zumpango, Estado de México, señalando que sufrió maltrato verbal por parte de los servidores públicos.

La madre fue víctima de maltratos verbales en el Ministerio Público de Zumpango, Estado de México

No fue sino hasta 20 días después cuando la madre finalmente logró que la alerta se emitiera para el caso de su hija.

“He sufrido maltrato verbal por parte de los MP. Me decían: cuando acabe de llorar la atiendo.”

Luego de la denuncia, fue abierta una carpeta de investigación por sustracción de menor. Tras casi dos meses de no conocerse el paradero del hombre y de la niña, la mujer logró en agosto que se abriera otra carpeta por desaparición.

Te puede interesar: Caen ladrones de vehículos Uber en Ecatepec; habrían asesinado a un conductor

La mujer manifestó su temor por la integridad de su hija, pues asegura que su ex pareja y padre de la pequeña es alcohólico. Además, señala que la madre de César, a pesar de haber ido a declarar al Ministerio Público, es la misma que esconde a su hijo.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos