Madre bloquea carretera en Sonora porque la Marina habría detenido a su hijo

Una madre bloquea carretera en Sonora provocando tremendo caos vial, esto como último recurso para que le dieran información del paradero de su hijo, ya que cuando ella esperaba a su vástago recibió un mensaje que decía “Espérame mamá, me detuvo la Marina”.

Yahaira Ruiz desesperada busca respuestas, pues no sabe qué es lo que ha pasado con su hijo, a quien presuntamente lo detuvieron, desde el pasado viernes, por elementos de la Marina.

La mujer asegura que su hijo no ha regresado ni sabe nada de él, por lo que junto con varios familiares bloquearon la Carretera Federal México 15, a la altura del kilómetro 6, provocando un caos vehicular.

Marina presuntamente habría “desaparecido” a jóvenes

Una mujer ha dado a conocer que su hijo fue detenido presuntamente por la Marina y desapareció.

La Verdad Noticias supo que el 26 de agosto, fueron reportados como desaparecidos los jóvenes Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24 años y Martín Antonio Soto Robles, de 19 años de edad.

Además, la señora Ruiz asegura que en redes sociales circula un video en donde se ve cómo los jóvenes fueron detenidos por elementos de la Marina.

“Yo solamente quiero que me regresen a mi hijo, la última llamada que tuve de él fue a las 12:40 horas, iba saliendo de su trabajo, me dijo espérame mamá me detuvo la Marina”.

Te puede interesar: Marina asegura droga en persecución a narcolancha, fueron 1,600 kilos de cocaína

Madre bloquea carretera en Sonora

Una madre bloquea carretera en Sonora, luego que presuntamente la Marina se llevara a su hijo y no tuviera información de este.

Familiares y amigos del joven han realizado protestas en la ciudad de Guaymas, además le han pedido el apoyo a la alcaldesa Karla Cordova para que les ayude a localizarlos.

Mientras tanto, la Guardia Nacional emitió una alerta de cierre por manifestación en el kilómetro 6 del Libramiento Guaymas-Hermosillo y recomendaron tomar vía normal por Guaymas y Empalme.

Por su parte, cuando la madre bloquea carretera en Sonora daban gritos en los que exigían: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!. Los familiares de Jesús Antonio Paniagua Ruiz y Martín Antonio Soto Robles piden informes de ellos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!