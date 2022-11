Luis R es el cantante del “Doble R”; Sedena vigila sus actividades

La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) detectó cuál es uno de los pasatiempos favoritos de los líderes del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual es la música; de esta manera la uso para rastrear sus movimientos dentro de la zona serrana de Jalisco, así se supo que Luis R es el cantante del “Doble R”.

La región hasta la que los llevó la investigación es una región donde esta división tiene a hombres armados patrullando todo el tiempo.

Los documentos del 25 de junio de 2022, filtrados por Guacamaya Leak, muestran que los servicios de inteligencia del Ejército identificaron que el cantante de corridos Luis R. Conríquez amenizó una fiesta privada de Ricardo Ruiz Velasco el Doble R y Heraclio Guerrero Martínez el Tío Lako, en uno de sus ranchos.

El Ejército consiguió videos de ese evento, el cual también circuló en redes sociales y en el que se podía identificar un rancho del Doble R en los límites de la sierra de Jalisco y Zacatecas, a 16 kilómetros de Ixtlahuacán del Río.

En dicho lugar también se operan los trabajos de tráfico de combustible a través de Daniel Curiel Romero Locochón.

De acuerdo al reporte, aquel día, subieron a la sierra norte de Jalisco al menos 20 vehículos Toyota y Tacoma con sicarios del Grupo Élite del CJNG, la división creada hace tres años para combatir al Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, y que pronto se expandió a estados como Michoacán, Zacatecas e incluso la Ciudad de México.

La división del Grupo Élite, es tan poderosa, que según el reporte, tiene cooptados a los tres niveles de gobierno para operar sin ningún problema.

¿Quién es Luis R. Conríquez?

El músico Luis R es el cantante del “Doble R” y es originario de Caborca, Sonora, y saltó a la fama por sus “corridos bélicos” y narcocorridos: uno abiertamente titulado Las hazañas del Doble R.

El 8 de noviembre, Conríquez informó en sus redes sociales que gran parte de su música había sido eliminada de Youtube e Instagram, la cual se encontraba bajo la firma de la disquera Kartel Music.

“Nos tumbaron el Instagram, nos tumbaron el canal de Kartel Music de YouTube, todos mis videos de Me metí en el ruedo, todos los temas que había sacado, todo lo que he trabajado desde que empecé, ustedes saben que le he echado ganas, desde que empecé he sacado mucha música, pues todo lo que he hecho en todo este tiempo en un día desapareció”, dijo en TikTok.

Aunque ahora la Sedena señala que Luis R es el cantante del “Doble R” no es la primera vez que un músico está vinculado con el CJNG.

En junio pasado, el productor mexicano Ángel del Villar fue detenido en Estados Unidos por el Buró Federal de Investigación (FBI), y acusado de realizar negocios con una realizadora de eventos en México vinculada con el CJNG, llamada Gallística Diamante.

Algunos conciertos de Gerardo Ortiz, a quien se le advirtió que estaba colaborando con una empresa vinculada al narcotráfico, fue lo que detonó la acusación que actualmente sigue vigente en contra de del Villar, CEO de la firma Del Records.

Pero por el momento La Verdad Noticias informa que la Senada, de acuerdo a Guacamaya Leaks, considera que Luis R es el cantante del “Doble R”.

