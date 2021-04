Los mensajes que se enviaron Kate del Castillo y ‘El Chapo’ antes de su captura

En septiembre de 2015, la actriz Kate del Castillo y ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los principales narcotraficantes en México y líder del Cártel de Sinaloa, mantuvieron una comunicación directa a través de mensajes de texto para acordar un encuentro cara a cara.

A casi seis años de esa conversación, se cree que los mensajes y el encuentro que tuvo con Del Castillo habrían sido pieza clave para que las autoridades federales dieran con la ubicación de Joaquín Guzmán Loera y así lograr su captura.

Y es que el Gobierno de México logró interceptar un intercambio de mensajes en el celular del abogado Andrés Granados con la primera conversación entre ‘El Chapo’ y Kate del Castillo. La conversación inicia a las 20:10 horas y termina a las 23:58 del 25 de septiembre de 2015.

¿Cuáles fueron los mensajes de Kate del Castillo y ‘El Chapo’?

Kate del Castillo y 'El Chapo' se reunieron en un lugar privado.

Tres meses después de la conversación, el gobierno mexicano divulgó los mensajes con 'El Chapo'. Para efectos de identificación y en pláticas que de manera intermitente continuaron hasta el 9 de noviembre del año pasado, el enlace, su jefe y la actriz utilizaron los motes Olvidado, Papá, M, Lic Oscar, M.Guapa, 1 y Ermoza.

8:10:38 PM.- M:Olvidado: Ya está conmigo, señor.

8:15:26 PM.- Papá: Hola, amiga, qué gusto saludarte aunque sea por este medio. ¿Cómo has estado?

8:17:25 PM.- M:Olvidado: Muy bien, ¿y tú?

8:19:14 PM.- Papá:Olvidado: Bien, gracias, con muchas ganas de saludarte personalmente, amiga. ¿Cuántos días estarás por acá?

8:22:06 PM.- M:Olvidado: Pues yo también, la verdad, y poder platicarle en persona de nuestro proyecto.

8:24:03 PM.- Papá:Olvidado: Sí, amiga, ¿por cuántos días vienes de vacaciones?

8:26:45 PM.- M:Olvidado: No son vacaciones exactamente, ¡aunque me encantaría! Tengo mi regreso el domingo.

8:32:44 PM.- Papá:Olvidado: Amiga, bien rápido: yo estoy en Sinaloa, no te va a alcanzar el tiempo, apenas que tuvieras vuelo a Mazatlán porque aquí nada más en las mañanas se puede llegar a mi rancho, ya que está lloviendo todos los días. Qué mala onda. Haz un campito luego y te vienes a Mazatlán. Te vas al hotel y a las 7 de la mañana pasan por ti y te esperaré a desayunar, y te regresas hasta otro día a Mazatlán. Necesitas tres días para convivir 24 horas para que alcance el tiempo, amiga.

9:55:16 PM.- Papá:Olvidado: Amiga, entonces si tú traes el vino, yo tomaré también del tuyo, ya que a mí me gusta el tequila y el Bucana, pero tomaré del tequila que traerás y champaña. Te cuento que no soy tomador, pero como va a ser tu presencia algo hermoso, ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo. Seremos muy buenos amigos. Tú ponte de acuerdo cuándo puedes regresar. Ojalá que sea pronto, vale más esperarnos a que todo lo prepare con una semana. Yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningún detalle, que me sentiría muy mal. Ten fe en que estarás a gusto. Te cuidaré más que a mis ojos.

10:11:41 PM.- M:Olvidado: Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias! ¡Y tengo libre el siguiente fin de semana!

10:15:38 PM.- M:Olvidado: Amigo, tengo una reunión. Me gustaría seguir en contacto.

10:16:42 PM.- Papá: Olvidado: Tienes reunión ahorita.

10:18:17 PM.- Papá: Olvidado: Muy bien, amiga, que estés bien.

10:20:50 PM.- M:Olvidado: Sí, tengo ahorita que irme, ¡pero recuerda que el siguiente fin de semana estoy libre! Déjame saber si nos podemos conocer entonces.

10:33:50 PM.- Papá: Olvidado: Ya se fue a su compromiso Kati.

10:35:56 PM.- M:Olvidado: Sí señor, ya está con su compromiso ella.

10:36:28 PM.- Papá: Olvidado: ¿Qué te comenta?

10:37:40 PM.- M:Olvidado: Muy emocionada. Sorprendida.

10:37:54 PM.- M:Olvidado: No la creía.

10:38:12 PM.- Papá:Olvidado: ¿Quiénes son los demás?

10:38:34 PM.- Papá:Olvidado: ¿Qué te comenta?, explícame.

10:39:44 PM.- M:Olvidado: Los compañeros de trabajo de ella, los mechudos.

10:43:41 PM.- Papá:Olvidado: También vienen los mechudos...

10:46:56 PM.- M:Olvidado: No, oiga, los mechudos no vinieron.

10:48:48 PM.- Papá:Olvidado: Ah, como mencionas a los mechudos...

10:49:21 PM.- M:Olvidado: Pero ella quiere traer al actor Sean Penn.

10:49:45 PM.- M:Olvidado: Uno de los actores por Hollywood más reconocidos.

10:54:56 PM.- M:Olvidado: Dice que el actor Sean Penn tiene un recado muy relevante y quiere comentárselo personalmente. Este actor, como dato curioso, es el más reconocido en EU.

10:56:35 PM.- Papá: Olvidado: Que lo traiga la semana que entra para organizar yo bien la venida hasta acá conmigo.

10:58:33 PM.- M:Olvidado: ¿Entonces sí que traiga la muchacha al actor?

11:02:49 PM.- Papá: Olvidado: Que traiga al actor, y si ella ve que se necesita traer a más personas, que las traiga, como guste ella.

11:06:46 PM.- M:Olvidado: Muy bien. Yo creo que de acuerdo a la plática de ahorita sí la van acompañar. Por lo menos ella y dos más. La dama está fascinada.

11:08:06 PM.- Papá: Olvidado: Ya que se desocupe hablan con ella. ¿Ya llegó Óscar?

11:09:23 PM.- M:Olvidado: Ya está aquí Óscar.

11:10:24 PM.- Papá: Olvidado: Pásamelo.

11:11:15 PM.- M:Olvidado: A la dama la acompañamos a su reunión y se ve que va para largo. La estaba esperando una mesa de como 20 personas, y mañana tiene otra reunión con ellos. A ver si nos da un espacio para que nos atienda.

11:12:19 PM.- M:Olvidado: Buenas noches, a sus órdenes.

11:14:03 PM.- Papá: Lic Oscar: Buenas noches. Ya te tocó saludar a Kati.

11:17:31 PM.- Papá: Oscar: Es para el Olvidado, o mándale directo al licenciado Oscar, a ver si te contesta.

11:17:53 PM.- Papá: Olvidado: Dale prioridad al licenciado Oscar.

11:18:06 PM.- M:Olvidado: Acaba de responder, ahí le va.

11:20:05 PM.- M:Olvidado: Sí, ahí estuve con ella como una hora y media platicando, y diciendo que tienen muy buenos proyectos sus amigos y que a uno de ellos se le cae la baba por venir a platicar con el G, y que aparte tiene otras cosas superbuenas, pero eso nada más al G, y que el actor y la Kate lo van a saber porque dice que son unas supercosas buenísimas.

11:23:22 PM.- Papá: Oscar: Pónganse bien de acuerdo con ella para que vengan las personas esas. ¿Entonces los mechudos ya no?

11:29:17 PM.- M:Olvidado: Sí, también los mechudos junto con el actor Sean Penn. Ese es supera-migo del mechudo argentino. El martes estuvieron la dama, el mechudo y ese Sean Penn. Que éste último ha hecho muy buenas películas, y a éste es al que se le cae la baba por venir.

11:30:12 PM.- Papá: Olvidado: ¿Cómo se llama ese actor?

11:34:39 PM.- M:Olvidado: Sean Penn.

11:35:23 PM.- M:Olvidado: El que hizo la película de 21 gramos.

11:36:20 PM.- Papá:Olvidado: 21 gramos, ¿en qué año la hizo?

11:41:23 PM.- M:Olvidado: Estoy checando el dato para darle el dato exacto.

11:41:40 PM.- Papá:Olvidado: Ok.

11:47:47 PM.- M:Olvidado: En el 2003 fue la de 21 gramos.

11:48:29 PM.- M:Olvidado: Aparte es un activista político.

11:49:45 PM.- M:Olvidado: Que ha sido crítico de la administración de los Bush.

11:50:37 PM.- Papá:Olvidado: Esa película es la más reciente.

11:50:44 PM.- M:Olvidado: Él en la actualidad ya casi no actúa. Ahora produce películas.

11:51:20 PM.- M:Olvidado: Y conoce a casi todos los directores y productores de Hollywood.

11:51:27 PM.- Papá:Olvidado: ¿Cuál será la más nueva que ha producido?

11:53:30 PM.- Papa:Olvidado: Está bien que venga para hablar personalmente, licenciado. Los acompañan ustedes pero convenzan a la dama de que sea el otro fin de semana.

11:53:57 PM.- Papá:Olvidado: O entre semana, no importa el día. Díganle.

11:54:07 PM.- Papá: Para Olvidado.

11:56:53 PM.- M:Olvidado: Creo que fue la última porque ahora ya las produce. Pasó de actor a productor. Está bien, nos vamos a poner de acuerdo con la dama.

11:59:59 PM.- Papá:Olvidado: Se pusieron de acuerdo con ella. Desayunarán para seguir hablando de cuáles son los mejor Black. Cuánto valen los más bonitos para mandarte temprano para que se lo des y chatear con ella

Kate del Castillo planeaba hacer película de ‘El Chapo’

A petición de Kate del Castillo, 'El Chapo' grabó una entrevista para Sean Penn.

En los mensajes Kate del Castillo acordó una reunión con Sean Penn ante la posibilidad de dirigir una película sobre su vida.

En aquel entonces se viralizó la entrevista que se auto grabó ‘El Chapo’ Guzmán y que le hizo llegar a Kate, quien a su vez compartió con Sean Penn, ya que él fue quien solicitó la entrevista, y después se difundió toda la información.

A principios del 2019, Kate del Castillo declaró en ese año iniciaría el casting para la película de ‘El Chapo’. Todo el proceso de la película lo realizaría productores de Estados Unidos, sin embargo, hasta el momento no hay información al respecto.

