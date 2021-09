Los 'asesinatos de Murdaugh', el complicado misterio en Carolina del Sur

Los 'asesinatos de Murdaugh' engloban los homicidios sin resolver de una madre y un hijo. Millones de dólares en fondos robados. Nuevas investigaciones sobre un accidente de barco fatal y la caída mortal de un ama de llaves.

Los misterios que giran en torno a un abogado y su familia en Carolina del Sur se han vuelto más trágicos y desconcertantes este verano, y con ellos han llegado dos arrestos, giros sorprendentes e intrincadas teorías, ya que muchas más partes del caso siguen sin resolverse. En su centro está la familia Murdaugh, cuyos miembros han ocupado poderosos cargos legales en la parte sur del estado desde hace 100 años.

Todo comenzó el 7 de junio, cuando Alex Murdaugh, un abogado cuyo padre, abuelo y bisabuelo fueron los principales fiscales en una amplia franja del estado, llegó tarde a casa una noche para encontrar a su esposa y a uno de sus dos hijos muertos a tiros.

Sus asesinatos siguen sin resolverse y las cosas se han vuelto más desconcertantes desde entonces. La investigación inicial ha generado varias teorías más sobre tres muertes anteriores en las proximidades de la familia, y el propio Alex Murdaugh terminó esposado el 16 de septiembre después de inventar un extraño plan para preparar que su propio suicidio pareciera un asesinato. Esto es lo que debe saber.

¿Qué sucedió en los "Asesinatos de Murdaugh" originales?

El tiroteo fatal de la esposa de Murdaugh, Maggie, de 52 años, y su hijo, Paul, un joven de 22 años en la Universidad de Carolina del Sur, sacudió la región de Lowcountry del estado, donde la familia había establecido su dinastía legal. Los homicidios comenzaron a conocerse como los asesinatos de Murdaugh.

Se han publicado pocos detalles sobre el ataque y no se realizaron arrestos.

Murdaugh descubrió sus cuerpos cuando regresó a la casa aislada de la familia en Islandton, una aldea rural a unas 65 millas al oeste de Charleston.

En el audio de su llamada al 911, que colocó justo después de las 10 p.m., Murdaugh angustiado dijo que había llegado a casa y encontró sus cuerpos en el suelo "en mi perrera".

"Ya fui (a la perrera), están mal", le dijo Murdaugh al despachador. Dijo que ni su esposa ni su hijo respiraban e imploró a los socorristas que se dieran prisa. "¿Están cerca, señora?"

Los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Colleton escribieron en informes que habían descubierto varios casquillos de bala y habían llamado a una compañía de grúas al lugar. También dijeron que habían buscado cámaras de vigilancia en casas y negocios vecinos, aunque los informes policiales fuertemente redactados no indican si encontraron alguna.

¿Cómo le dispararon a Alex Murdaugh y por qué lo arrestaron?

Casi tres meses después de que mataran a su esposa e hijo, Alex Murdaugh, de 53 años, se vio obligado a renunciar al bufete de abogados de su familia, P.M.P.E.D. - llamado así por las iniciales de sus socios - después de que los líderes de la firma dijeron que Murdaugh había malgastado millones de dólares del dinero de los clientes y de la firma, lo que sus abogados no han negado.

Al día siguiente, 4 de septiembre, Murdaugh llamó al 911 y dijo que le habían disparado en la cabeza al costado de un camino rural no lejos de su casa. Sobrevivió con solo una herida menor e inicialmente afirmó que había recibido un disparo de alguien que se detuvo a su lado mientras inspeccionaba una llanta desinflada de su automóvil. Pero la historia se vino abajo rápidamente.

Murdaugh pronto admitió que en realidad le había pagado a un antiguo cliente para que le disparara en la cabeza. Los abogados de Murdaugh dijeron que él había ideado el plan para hacer que su suicidio pareciera un asesinato porque había creído falsamente que su plan de seguro de vida no cubriría su muerte si se dictaminaba como un suicidio. Quería dejar a su hijo mayor, Buster, con un pago de $10 millones de dólares.

Dos días después del tiroteo, Murdaugh emitió un comunicado pidiendo disculpas a su "familia, amigos y colegas" y dijo que estaba ingresando a rehabilitación. Sus abogados dijeron que había sido adicto a la oxicodona durante años y que su abuso del analgésico había empeorado después de la muerte de su esposa e hijo.

Su plan para que su ex cliente lo matara terminó con el arresto tanto de Murdaugh como del ex cliente, Curtis E. Smith, de 61 años. Smith fue acusado de agresión agravada, ayudar en un intento de suicidio y fraude de seguros.

Murdaugh se entregó a la policía el 16 de septiembre y fue acusado de fraude de seguros, conspiración para cometer fraude de seguros y presentar un informe policial falso, todos delitos graves.

En una sala del tribunal en el condado de Hampton, Murdaugh lloró detrás de una mascarilla mientras estaba esposado y con ropa de prisión mientras uno de sus abogados describía su "caída en desgracia". Fue liberado de la cárcel sin tener que perder dinero y regresó al centro de rehabilitación, que según sus abogados estaba en otro estado.

Murdaugh y sus abogados han negado rotundamente que haya estado involucrado en la muerte de su esposa e hijo.

"La única violencia en la que ha estado involucrado es esta, que iba a ser ejecutado", dijo en la corte uno de sus abogados, Dick Harpootlian, quien también es senador estatal.

¿Qué tiene esto que ver con un accidente de barco?

En el momento de su muerte, Paul Murdaugh, el hijo que fue asesinado, estaba en libertad bajo fianza luego de ser acusado en 2019 de estrellarse ebrio un bote en un accidente que mató a uno de sus pasajeros, Mallory Beach, de 19 años, y hubieron otros heridos.

Los documentos y videos publicados desde su muerte han planteado dudas sobre si la policía fue descuidada o le dio un trato favorable. Uno de los seis pasajeros del bote le dijo a un oficial del Departamento de Recursos Naturales poco después del accidente que Paul Murdaugh había estado conduciendo el bote, pero el oficial escribió en un informe que el pasajero había dicho que no estaba seguro de quién conducía.

El fiscal general de Carolina del Sur todavía está investigando el accidente, en el que Paul Murdaugh enfrentó un cargo de navegar bajo la influencia del alcohol causando la muerte y dos cargos de navegar bajo la influencia causando grandes lesiones corporales, todos delitos graves. Las autoridades no han establecido ningún vínculo entre el accidente del barco y la doble matanza.

En junio, dos de los hermanos de Alex Murdaugh aparecieron en "Good Morning America" de ABC y dijeron en uno de los pocos comentarios públicos de la familia que Paul, su sobrino, había estado recibiendo mensajes amenazantes desde que fue acusado en el accidente del barco.

¿Cómo murió un ama de llaves en la casa de Murdaugh en 2018?

En febrero de 2018, Gloria Satterfield, quien había trabajado como niñera y ama de llaves para Alex Murdaugh y su familia durante más de 20 años, se cayó en su casa y murió a causa de sus heridas ese mismo mes.

La muerte se consideró una caída accidental en ese momento, pero el 15 de septiembre, el forense en el condado de Hampton, Carolina del Sur, escribió en una carta a la policía estatal que la muerte de Satterfield no había sido reportada al forense y que no se había realizado ninguna autopsia. La forense, Angela Topper, dijo que la muerte figuraba como "natural" en el certificado de defunción de Satterfield, lo que no tenía sentido si se trataba de una caída accidental.

Esa misma semana, los dos hijos de Satterfield dijeron que nunca habían recibido dinero del acuerdo de 505,000 dólares que su abogado anterior había alcanzado con Murdaugh en una demanda por la muerte de Satterfield. Esa demanda había planteado una demanda por homicidio culposo, pero no alegaba ninguna criminalidad por parte de los Murdaugh. Los hijos, ahora representados por nuevos abogados, presentaron una nueva demanda contra Alex Murdaugh y su antiguo abogado, buscando transparencia sobre dónde se había ido el dinero.

Todo eso llevó a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, que está investigando los asesinatos de Murdaugh, a abrir una nueva investigación sobre la muerte de Satterfield y el pago del acuerdo.

"No recuerdo un caso que requiriera más luz solar que este", dijo Ronnie Richter, uno de los nuevos abogados de los hijos de Satterfield. "Venga de donde venga, es algo bueno".

¿Y el joven encontrado a lo largo de una carretera en 2015?

La muerte del ama de llaves no es la única que recibe un nuevo escrutinio alrededor de los 'asesinatos de Murdaugh'.

En junio, unas semanas después de la muerte de Maggie y Paul Murdaugh, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur anunció que estaba abriendo una nueva investigación sobre la muerte de Stephen Smith, un hombre de 19 años que fue encontrado en una carretera cerca de 10 millas de la casa de Murdaugh.

Su muerte nunca se ha explicado completamente y no se realizaron arrestos. Inicialmente se investigó como un posible tiroteo, luego se consideró un atropello y fuga. Los archivos policiales han sugerido que Smith se quedó sin gasolina al costado de la carretera a varias millas de donde se encontró su cuerpo.

La policía no ha acusado a la familia Murdaugh de haber actuado mal en el caso, y no han dicho qué, durante su investigación sobre Murdaugh, los llevó a abrir una investigación sobre la muerte de Smith.

"He estado esperando este día durante 2,174 días", dijo la madre de Smith, Sandy Smith, a FITSNews, un medio de comunicación en línea, en junio después de enterarse de que la policía estatal revisaría la muerte de su hijo.

¿Qué tan poderosa es la familia Murdaugh?

El poder de la dinastía Murdaugh se ha mantenido desde 1920.

La dinastía legal Murdaugh se remonta a Randolph Murdaugh, quien dirigió una oficina legal unipersonal antes de ser elegido, en 1920, como el primer fiscal jefe de una región de cinco condados que cubre 3,200 millas cuadradas.

Ocupó el cargo durante dos décadas antes de morir en un accidente de tren. Luego, su hijo, Randolph "Buster" Murdaugh, Jr., se hizo cargo de la oficina, conocida como la Oficina del Procurador del 14º Circuito. El joven Murdaugh estuvo en el cargo durante 46 años y, cuando se jubiló, su hijo, Randolph Murdaugh III, el padre de Alex Murdaugh, fue elegido, que ocupó el cargo hasta 2006.

Alex Murdaugh nunca se postuló para el puesto de fiscal, pero se desempeñó como fiscal voluntario y, a veces, ayudó a su padre con los casos. Fue retirado oficialmente de ese papel de voluntario en septiembre.

Esto es todo lo que debes saber sobre el complicado misterio que representan los llamados 'asesinatos de Murdaugh'.

