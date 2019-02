Los Arellano Félix amenazan a AMLO presidente con narcomanta

Integrantes del Cártel Arellano Félix colgaron una narcomanta en Tijuana amenazando al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Tijuana

Cabe mencionar que la administración de AMLO anunció un operativo especial el pasado 3 de febrero, para combatir la delincuencia en Tijuana.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comunicó que se reforzaría la seguridad de esa ciudad fronteriza con mil 800 elementos, entre los que se incluiría a fuerzas federales y estatales.

Secuestradores buscan a jovencitas con las siguientes características como víctimas

La manta fue colgada la noche de este miércoles en un puente peatonal en la delegación La Mesa, de donde fue retirado por agentes policiacos alrededor de las 22:00 horas.

Narcomanta

"Aqui no los queremos, si no se salen les empezaremos a pegar en su madre"

"Mira pu** viejo acedo Manuel López Obrador ni con toda tu pu** gente nos van hacer nada, sálganse a ching** a su pu** madre de Tijuana aqui no los queremos, si no se salen les empezaremos a pegar en su madre está no es guerra de ustedes y ahorita estamos más fuertes que nunca.ATTE. La nueva alianza Lobo alfa 20, Tabo y el flaquito de tijuana más fuerte que nunca. puro CAF pu*** Tijuana y la Sánchez ya tienen dueño” [sic]

AMLO presidente

Hasta el momento no ha habido comunicad oficial por parte de Gobierno pero hace unos días tras recibir una amenaza del Cártel Santa Rosa de Lima, AMLO se limitó a decir:

"No nos vamos a dejar amedrentar”