Lo detienen ‘robando’ cosas de su ex esposa

Un hombre, que al perecer se dedica al oficio de zapatero, fue detenido por elementos de seguridad cuando fue sorprendido hurtando algunas pertenencias de su ex esposa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre fue identificado como Ubaldo M.D., mismo que actualmente se encuentra a la disposición de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Veracruz, donde lo acusan del delito de robo.

Según los reportes, los hechos se registraron cuando el detenido se encontraba sacando ciertas pertenencias de la casa de su ex esposa identificada como Teresa M, predio ubicado cerca de la calle Gómez Farías, de la colonia Benito Juárez de Río Blanco del estado veracruzano.

Las autoridades comentaron que se recibió una llamada anónima, en la que se decía que el hombre, quien ya tenía varios meses que no vivía con la mujer, estaba sacando cosas de su antigua casa, razón por la que de manera inmediata los elementos de Secretaría de Seguridad (SS) se movilizaron hasta el lugar solicitado.

Una vez que los uniformado llegaron hasta el inmueble, interrogaron al sujeto, y fue Ubaldo quien aseguró que no tenía ningún tipo de autorización por parte de su ex mujer para sacar las cosas del predio, razón por la que de manera casi inmediata fue detenido, además mencionó de que también sus ex vecinas Angélica y Juana los estaban ayudando a que nadie lo descubriera, razón por la que también ellas quedaron bajo la disposición de las autoridades.

Durante las primeras investigaciones por parte de los agentes de investigación, se supo que el imputado, ya presentaba una denuncia porte de su ex pareja por despojo del hogar, razón por la que se encuentran indagando más a fondo sobre la situación de esta ex pareja para poder proceder con la determinación de la situación legal del hombre, ya que al parecer también maltrataba a su ex pareja sentimental.

