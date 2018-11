Lo atropellan y se salva de la muerte; el hombre fue llevado al hospital

Un hombre fue víctima de una conductora al ser atropellado mientras circulaba en una motocicleta negra en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Juárez, cerca del mediodía de ayer.

De acuerdo a testimonios de las personas que caminaban por el lugar de los hechos, al parecer, la conductora de una camioneta roja no respeto su señal de alto, por lo que al estar pasando no se fijó del motociclista y al no frenar a tiempo la dama impactó a al masculino.

Tras lo ocurrido, los testigos llamaron de inmediato al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de la Policía Municipal, Tránsito así como una ambulancia, minutos después arribaron los agentes de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja, mismos que confirmaron que el hombre quedó con heridas graves.

Afortunadamente se supo que no hubo pérdidas humanas que lamentar aunque si pérdidas materiales, donde la moto de la presunta víctima quedo debajo del automóvil, destrozado de la parte lateral derecha.

Hasta el momento, el motociclista fue llevado de emergencia al hospital general y se encuentra en estado de gravedad, en tanto que el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado; la autoridad informó que ambos vehículos contaban con seguro.

Como dato adicional de enero a noviembre de 2017, en México murieron 32 personas diariamente por accidentes automovilísticos.

En promedio, cada año fallecen más de 11 mil personas por percances viales, según los datos del SNSP, aunque hay estados que presentan un número mayor de casos.

Quintana Roo según datos oficiales hasta principios de este año, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con más muertes de este tipo.