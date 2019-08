Lo acusan de violar a menor, intentó someterla varias veces

Un hombre de 46 años de edad fue detenido en el municipio de Coxcatlán en Puebla, ya que se le acusa de haber cometido el delito de violación en contra de una menor de edad.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, se dijo que fue la víctima quien realizó la denuncia, ya que durante su declararon, la joven explicó que es encontraba en su casa cuando su violador y cuñado de su hermana mayor llegó hasta el predio, mismo que ella identificó como Rafael “N”, quien supuestamente espero que su víctima se encontrara sola para posteriormente hacer uso de violencia en contra de la mujer.

Durante su denuncia la víctima explicó que el sujeto la llevó de manera obligada hasta un cuarto donde le quitó la ropa y abusó sexualmente de ella.

Lo acusan de violar a menor, intentó someterla varias veces

Por parte, la madre de la víctima, al ser interrogada, comentó que había notado que su hija ya no quería ir a la escuela ni salir con sus amigas, ademas de que se le habían presentado varias enfermedades en menos de un año, razón por la que la llevó a un centro medico, pero al ver que un varón la revisaría comenzó a llorar para que no la tocara, fue ahí cuando le confesó todo a su madre.

La afectada, agregó que el hombre intentó en repetidas ocaciones novel a violarla, sien embargo no lo consiguió, razón por la que la mujer de alguna manera se ensaya “segura” en su casa, aunque no se le olvidaba que era ahí no el sujeto la había lastimado.

Lo acusan de violar a menor, intentó someterla varias veces

Una vez puesta la demanda, las autoridades montaron operativos para dar con el responsable, mismo que asegura ser inocente, aunque las autoridades explicaron que tendrán que hacerle ciertos análisis a la víctima para determinar si realmente fue violada o no.

TE PUEDE INTERESAR Caen 7 vendedores de droga; decomisan marihuana y "crystal"

Por lo pronto el imputado se encuentra bajo la disposición de las autoridades competentes, mismos que abrieron una carpeta de investigación y señalaron que se quedaría en provino preventiva hasta que las indagaciones concluyan, ya que sería ahí cuando se determine su situación jurídica.

TE RECOMENDAMOS: Nota Roja

Dale clic en la estrella de google news y síguenos