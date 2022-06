Llegan 300 elementos militares a Jalisco, luego que el CJNG toma Tizapán el Alto

Como se recordará en La Verdad Noticias, un grupo de alrededor de 20 sicarios, algunos de ellos encapuchados, anunciaron su llegada al municipio de Tizapán el Alto, con un video grabado en la comunidad de El Volantín. Por ello llegan 300 elementos militares a Jalisco.

Luego que se diera a conocer el video de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la V Región Militar anunció que reforzarán su presencia en esta zona del estado.

En el video los sicarios mostraron sus armas largas, así como los vehículos de lujo con los que llegaron.

Llegan 300 elementos militares a Jalisco

El ejército busca mantener la vigilancia en Jalisco.

El encargado de anunciar que llegan 300 elementos militares a Jalisco fue el general brigadier Diplomado del Estado Mayor, Jesús Adolfo Amparán Hernández, quien aseguró que la llegada de estos elementos no obedece a la difusión del video, pero es un plan para mantener la vigilancia en coordinación con otras instancias de gobierno.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que el operativo de vigilancia no sólo abarca Tiazapán, también municipios del sureste del estado así como la frontera con Michoacán, como Tuxcueca, Jocotepec, Mazamitla, La Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, Valle de Juárez, Santa María del Oro y Quitupan.

Alcalde de Tizapán el Alto no se metería con el CJNG

Tizapán el Alto no se defendería porque no tiene cómo, ahora militares reforzarán la zona.

En días pasados se informó que el edil de Tizapán el Alto dijo que la policía municipal no se metería con los miembros del CJNG ya no tienen los recursos para hacerlo, pero dijo que hay terror entre los habitantes por lo que eran los rondines de los elementos estatales y federales los que cuidaban la zona, aunque esto no evitaba la presencia de los sicarios.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, dijo sobre la estrategía de seguridad, donde llegan 300 elementos militares a Jalisco: “Creo que los resultados han sido muy positivos, sin embargo, es un problema grande que tiene momentos duros como los que se tuvieron en Tizapán hace unos días”.

