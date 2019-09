Lesvy no se suicidó, alguien la mató

Tras la muerte de un joven identificada ccomo Lesvy “N” las autoridades han determinado que no se trató de un suicidio, pues no hubo ningún nudo en el cable del teléfono público; de acuerdo con el médico forense y experto internacional José Mario Nájera Ochoa, la joven de 22 años de edad se encontraba en estado de indefensión farmacológica.

Lesvy no se suicidó, alguien la mató

El experto médico formó parte de las personas que declararon en la audiencia del feminicidio de Lesvy, privada de la vida el 3 de mayo del 2017 en Ciudad universitaria.

No hubo nudo en el cable

Lesvy no se suicidó, alguien la mató

El médico señaló que no hubo ningún nudo en el cable, por lo que fue una asfixia que ocasionó la muerte de la estudiante por estrangulamiento, y no ahorcamiento, como aseguró la defensa de Jorge Luis G.H, principal sospechoso, imputado y ex novio de la joven.

Así mismo comentó que el cuerpo de Lesvy, estaba en estado de indefensión farmacologica, lo que le impedía realizar fuerza o controlar su marcha, por lo que no es posible que ella se quitara la vida.

Lesvy no se suicidó, alguien la mató

El presunto responsable fue al funeral de lesvy

De acuerdo con los estudios, la indefensión fue un efecto secundario de alguna sustancia que ingirió la joven. La madre de la víctima aseguró que el presunto asesino de 30 años de edad, fue al funeral de la joven, pero no lloró ni mostró señal alguna de dolor, sino que por lo contrario, estaba muy interesado en saber si ella se había comunicado con la policía.

Lesvy no se suicidó, alguien la mató

Te puede interesar: "Ya valió madr.., Lesvy está muerta" revela presunto asesino de estudiante

En el juicio se presentaron 14 nuevos testimonios, uno de ellos era de la amiga de a ahora occisa, quien indicó que se reunió con el novio y presunto asesino de la joven, quien fue identificado como José Luis “N” esto apenas horas después que fuera encontrado el cuerpo de la joven en Ciudad Universitaria. Laura Martínez, quien conocía a la joven desde la primaria comentó:

“Caminamos hacia Delfín Madrigal y me dijo: ya valió madres, Lesvy está muerta”

Dale clic en la estrella de google news y síguenos