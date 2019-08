‘Les gritó a los sicarios que no mataran a los niños’; una menor de 3 años murió

Una pequeña de apenas tres años de edad, cuando viajaban a bordo de de su vehículo junto con su padre y su hermano, apenas a unas calles de su casa en Ciudad Juárez; vecinos aseguran que simplemente no pueden creer lo ocurrido y lamentan la muerte de la pequeña.

“Nos sentimos mal porque todavía dijéramos ‘nosotros sabemos que anda en malos pasos’, pero eran inocentes y, además, llevarse a una bebé, porque era una bebé, y ni modo que dijeran ‘el carro estaba polarizado’, porque no estaba polarizado, bien vieron a los niños y como dicen, él les gritaba que dejaran a los niños”

‘Les gritó a los sicarios que no mataran a los niños’; una menor de 3 años murió

La niña murió, su padre y su hermano resultaron heridos

El ataque ocurrió el pasado miércoles 31 de julio, en la calle Vista Ojo Laguna de Ciudad Juárez, Kimberly de tres años, su hermano de cinco y su padre de 23 años, viajaban a bordo de un Honda Civic, cuando fueron atacados por un grupo de sicarios armados. En el ataque la niña perdió la vida, mientras que su padre y hermano quedaron heridos.

Se indicó que la familia se dirigía a su casa cuando una camioneta y un vehículo rojo les dieron alcance y tres hombres detonaron sus armas de fuego en contra del automóvil donde la familia viajaba.

‘Les gritó a los sicarios que no mataran a los niños’; una menor de 3 años murió/ Foto: El Diario de Juárez

Aseguran que eran personas de bien

El padre de la pequeña, así como su abuelo, son choferes de trasporte personal de maquiladora y aseguran que el ataque les sorprendió pues el joven, padre de la menor, es una persona tranquila que se dedica a trabajar y a su familia.

“Es lo que nosotros no nos explicamos, porque a nosotros nos consta que él no andaba en malos pasos, él nomás se la pasaba en su casa, él no salía más que cuando le tocaba hacer el viaje porque el camión ese que está ahí enfrente es el que traía él, entonces nosotros estamos de que qué traen contra los choferes porque después de que pasó, supimos que mataron a otro chofer de otra maquila”

‘Les gritó a los sicarios que no mataran a los niños’; una menor de 3 años murió

Te puede interesar: Encuentran camioneta de los asesinos de una niña en Ciudad Juárez

Familiares de la pequeña se encuentran divididos, unos están en el hospital y otros realizando los trámites para el funeral.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos