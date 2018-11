Las últimas palabras de Camila Cobos; "déjame volver con mi mamá"

Caso Camila Cobos

La pequeña Camila Cobos le suplicó a su atacante poder volver con su mamá, un video recuperado por la policía cibernética dejó ver a la niña pidiéndole al cruel hombre que la dejará ir. El video será utilizado en contra de Juan Manuel 'N' de 25 años en su juicio, para quien se exige la pena máxima.

"Es demasiado fuerte, pues son los últimos momentos de la niña en vida y ahí queda todo, absolutamente todo”, afirmaron policías que han tenido acceso al material, según medios locales de Chihuahua.

Las últimas palabras de Camila Cobos

También confirmaron a los medios que Juan Manuel no muestra signos de arrepentimiento; "La misma frialdad se aprecia en el video, en el que la pequeña le pide que no le haga daño y le permita regresar al lado de su madre. El hombre, no vacila en la comisión del delito”, finalizaron.

