Las fuertes declaraciones de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán

Hace un par de años, Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán habló con Telemundo sobre su vida con el líder del Cartel de Sinaloa. Este video de nuevo se ha propagado por las redes sociales ya que seguramente después de la tercera temporada todos quieren saber más de Joaquín Guzmán Loera.

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán

Al iniciar la entrevista, Emma Coronel aclara que el único motivo de su entrevista es hacer saber las cosas como realmente son y no como se han comunicado a través de los años.

"Muchas personas podrán juzgarme por ser esposa de un hombre supuestamente tan peligroso pero para mi es Joaquín Guzmán, un hombre como cualquier otro"

Sobre la fuga por el túnel en el penal del altiplano, Coronel afirmó que ella no sabía nada, que se enteró por televisión.

"Cuando lo vi en la tv no lo creí, tuve muchos sentimientos encontrados, pensé que el gobierno estaría muy enojado y tuve temor por las represalias que pudieran tomar contra la familia"

Sobre su captura, confirmó que el Chapo Guzmán le comunicó que lo detuvieron policías municipales y no la marina.

"Lo detuvieron policías municipales y le hablaron a la marina para que fueran por el, pero mientras, lo tuvieron resguardado en un motel de paso".

Emma dijo que los tratos para con su marido eran algo extremos:

"Están armados, encapuchados y graban todo, tienen cámaras en el casco, puedo sentir la respiración cerca, son crueles y están tratando de cobrarse la fuga, no tiene ni privacidad para ir al baño"

"Cuando lo veo nos preguntamos sobre cómo estamos? me da mucha emoción de poder verlo pero a la vez me da tristeza de saber la situación en que se encuentra, su celda es un lugar frio, no lo sacan ni a caminar al patio, todo el día lo quieren tener ahí sometido"

