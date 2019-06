‘Las Pelonas’: el infierno que viven sus víctimas

“Las Pelonas” ha sido considera la banda de secuestradores más peligrosa de México; se tienen registros que la banda criminal comenzó a operar entre el 2002 y 2003. La organización inició secuestrando a estudiantes de preparatorias, o universidad privadas al sur de la capital y específicamente en las alcaldías Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán.

Desde el inicio esta banda mantuvo un perfil bastante agresivo para negociar el rescate, al momento de presentar las pruebas de vida e incluso para tratarlas.

De acuerdo con El Universal, Incluso hay registros que indican que a sus primeras víctimas les arrancaban las uñas y los dientes; con el paso del tiempo sus métodos cambiaron, pues “Las Pelonas” secuestraron a una empresaria y les enviaron videos a sus familiares donde se observaba como la “tableaban” e incluso abusaban sexualmente de ella; esta seria la primera víctima a quien además raparon.

Con el tiempo el perfil de la banda criminal se fue definiendo cada vez más, seguía secuestrando a mujeres, en su mayoría jóvenes universitarias o esposas de empresarios, a quienes después de las torturas les rapaban el cabello y las dejaban “pelonas”, fue de ahí donde provino el nombre de la banda criminal “Las Pelonas”.

Los secuestros solían ser por bastante tiempo, y el castigo a los cuales sus víctimas eran expuestas eran brutales.

Incluso elementos de la Policía Antisecuestro que los investigaron por mucho tiempo y le seguían los pasos afirman que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AFI) eran parte del grupo delictivo “Las Pelonas”.

Autoridades informaron que dos o tres miembros de la banda “Las Pelonas” fueron detenidos; sin embargo los demás integrantes simplemente se dispersaron.

Al respecto la organización Alto al secuestro, indicó que es probable que los sujetos detenidos ya estén en libertad y que es probable que se hayan reagrupado para volver a delinquir y cometer los secuestros en Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán.

Una de las características que suele definir a “Las Pelonas”, es que en realidad, a pesar de que se pague el rescate las víctimas no regresan con vida a sus cosas, por lo contrario eran cruelmente torturadas al igual que a sus familiares quienes sufrían de violencia verbal y emocional.

“Las Pelonas” fue identificada en el 2007, cuando secuestraron a P.L.F, una joven de 18 años, a quien mantuvieron privada de la libertad, dos años, dos meses y ocho días.

El testimonio de su padre es sin duda lamentable; de acuerdo con El Universal, “Las Pelonas” simularon un choque, cuando la joven bajó de su vehículo fue secuestrada. Mediante las cámaras de seguridad de la empresa de su padre se pudo captar cinco personas, y tres vehículos, aunque también se llevaron a la joven en su propio automóvil.

Cuando el padre de la joven entregó las grabaciones la policía empezó a investigarlos pues creyeron que se trataba de una autosecuestro.

“En vez de investigar a los secuestradores, comenzaron a investigarme a mí”

El primer mensaje del secuestro fue dado en voz de la propia víctima a través de una grabación; la cual mencionaba que el coche estaba atrás de un cuartel de policía y que “las cosas iban a ser tan difíciles o tan fáciles” como el empresario quisiera. Cabe indicar que el automóvil estaba lleno de huellas que la policía había “extraviado”

Pasado un tiempo un hombre “hábil, amable, de barrio” llamó a los familiares de la víctima.

“Yo soy un profesional. Me pagas, te entrego a tu niña. No me cumples y yo te digo donde está el cuerpo”.

Y no volvieron a llamar hasta después de un mes. En enero de 2008, le pidieron al empresario que pague una parte del monto del secuestro; la entrega se realizó en la inmediaciones del Circuito Mexiquense; no se supo nada más de ellos hasta después de un largo tiempo, y en algunas ocasiones “Las Pelonas” obligaban al padre de la víctima a salir, con el pretexto de que iban a darle instrucciones, lo obligaban a dar vueltas por la ciudad por horas y luego perdían la comunicación por semanas.

La joven estudiante fue rapada, mutilada y fotografiada.

“Era un maltrato irracional. El castigo nunca bajó. Llamaban para agredir y decir bajezas. La investigación nunca avanzó. Intenté ver al procurador Mancera varias veces y jamás me recibió”.

Luego de dos años, dos meses y ocho días, a pesar de realizar varios pagos, el empresario, padre de la víctima se enteró que su hija había sido asesinada; lo peor fue que nadie le avisó; lo supo quizás por casualidad, pues cuando fue a entregar una muestra de ADN a la PGR, personal le indicó que el ADN correspondía a una persona que fue encontrada muerta Huitzilac.

“Le hicieron todo lo que dijeron: le cortaron una oreja, le rompieron los dientes, la tuvieron encadenada: no tenía comida ni agua en el cuerpo...”.