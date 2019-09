Las 7 amantes de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los narcotraficantes más importantes de los últimos tiempo para México y para el mundo, razón por la que actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua, pero en esta ocasión no vamos a hablar de las drogas del capo, sino de las mujeres que han marcado su vida y como estas decidieron ser parte de la historia del sinaloense sin importar del peligro por el que su vida atravesaría al estar con su amado.

Alejandrina Salazar

Esta mujer fue la primera esposa de “El Chapo”, quien no se encontraba muy lejos del narcotráfico, ya que algunas investigaciones aseguran que esta dama ya estaba vinculada con varios narcos que también eran considerados como peligrosos para México.

Alejandrina y Guzmán Loera tuvieron cuatro hijos, César, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Alejandrina Guzmán Loera.

Esta pareja contrajo nupcias el año de 1977, cabe señalar que tanto Alejandrina como sus hijos han estado acusados de lavado de dinero, falsificación de documentación, narcotráfico entre otras, además de que en Estados Unidos, muchos tienen prohibido hacer negocios con ellos.

Estela Peña

Estela era una trabajadora de una sucursal bancaria de Nayarit, esta mujer conoció a “El Chapo” en una fiesta, y según los rumores, el ex líder del Cártel de Sinaloa quedó endiosado con la belleza de esta dama, razón por la que el capo la llenó de lujos aunque esta lo rechazó.

Debido a que el narcotraficante mexicano estaba acostumbrado a tener todo lo que quería, se especula que él la secuestró para que fuera su pareja por varios años.

Griselda López

El segundo matrimonio de “El Chapo” fue con esta mujer, relación de la cual nacieron otros de los cuatro descendientes del sinaloense: Edgar, Ovidio, Joaquín y Griselda.

La relación de esta pareja se vio muy afectada con la muerte de su hijo Edgar cuando fue acribillado en una plaza, motivo por el que el narco terminó comprado todas las rosas rojas de Culiacán, hecho por el cual incluso el cantante Lupillo Rivera lanzó su canción “50 mil rosas rojas”.

Griselda fue detenida en mayo de 2010 ya que se le acusaba de ser parte de los negocios sucios del capo, sin embargo fue liberada después de que diera un a declaración y de que se comprobará que las cosas no era lo que parecían.

Zulema Hernández

El romance de Zulema y “El Chapo” nació cuando ambos se encontraban en prisión y muchos rumores han señalado que ella ha sido el gran amor del narcotraficante, sin embargo es algo que solo ellos se llevaran a la tumba.

Lamentablemente, cuando quedó en libertad, Zulema fue asesinada a sangre fría por los Zetas, el grupo rival del narco de Sinaloa.

Valeria Rubi Quiroz

Según The Washington Post, Vale y “El Chapo” se conocieron en una fiesta en el año 2009 y comenzaron a salir cuando ella aún era menor de edad, sin embargo, el capo esperó a que sea mayor de edad para quitarle la virginidad y después regresar con sus padres para que no volviera a pisar Culiacán, ya que sabía que ahí corría muchos riesgos.

El sobre nombre que el narcotraficante le decía a Vale era “Mosura” y en muchas ocasiones se refería a ella como “La Gringuita”.

Guadalupe Lucero Sánchez

Muchos la conocen como “La Chapodiputada” , esta ex funcionaria de Sinaloa se involucró con el ex líder del Cártel de Sinaloa y con el tráfico de drogas en 2013 y aunque hasta la fecha no existe proceso legal en su contra, fue vinculada con la última fuga de “El Chapo” en el año 2016.

Cabe mencionar que con tan solo 24 años de edad, había sido una de las diputadas electas más jóvenes de Sinaloa.

Emma Coronel Aispuro

La ex reina de belleza, se casó con “El Chapo” cuando cumplió 18 años de edad, mujer con que tiene unas gemelas; Emma Coronel es la actual esposa del narcotraficante mexicano, sin embargo también ha sido una de las mujeres del narcotráfico más sonadas en México.

