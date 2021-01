Ladrón no sube a combi para asaltarla en Edomex; la roba tras hacerle parada.

En el Estado de México, un sujeto detuvo una combi y desde la puerta de la unidad de servicio público les pide sus pertenencias a los pasajeros para evitar subir al vehículo. El material audiovisual fue difundido en redes sociales y se aprecia el atraco en una combi del pueblo de Chimalcoyoc en la Alcaldía Tlalpan.

“A ver chofer relájate, cámara mijo no me estés viendo y pásame tu teléfono”, expresa el asaltante a un pasajero que va revisando su celular. De igual manera, el hombre le solicita a una mujer que se mueva hacia la parte de atrás de la unidad móvil para que pueda llevar a cabo el atraco.

En tanto, diversos de los pocos pasajeros que estaban presentes en el interior de la combi le van pasando dinero y celulares; mientras que una joven le comenta que no tiene celular pues ya la habían asaltado lo que el criminal responde que le pase aunque sea “para un chesco”.

Asalto en Edomex: Roban combi sin subir al vehículo

Derivado de la situación, la mujer responde al ladrón que no cuenta nada de valor por lo que se para para que la revise y termina por entregarle su chamarra. Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de enero a las 19:50 horas cuando la combi transitaba por Chimalcoyoc. Al finalizar el robo, el hombre cierra la puerta y la combi sigue con su viaje.

La Verdad Noticias informa que, en el video del atraco grabado por la cámara de la combi se puede apreciar que nadie se sorprende. Nadie se angustia. Todos saben lo que tienen que hacer. Todos mantienen la misma cara ante y después de ver el arma. Es otro día más en el Estado de México.

Termina el asalto. Siguen como si nada. No hablan, no se abrazan, no se preguntan cómo están. El silencio de la más absoluta cotidianidad. La absurda y surreal cotidianidad que abraza a la fuerza a los habitantes de una entidad sometida ante la violencia.

