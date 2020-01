La plática que El Chapo tuvo con oficial que lo detuvo; le ofreció 50 millones de dólares

Joaquín El Chapo Guzmán fue uno de los narcotraficantes más buscados, no sólo por el gobierno de México sino también por el de Estados Unidos, antes de su última detención fue capturado en dos ocasiones, veces que logró escapar de las cárceles en las que estaba encerrado.

La tercera ocasión en que fue detenido El Chapo intentó sobornar al policía que lo detuvo ofreciéndole 50 millones de dólares para que lo dejara seguir su camino, aunque como sabemos su soborno no tuvo éxito, pues actualmente El Chapo se encuentra encerrado en una cárcel de máxima seguridad, la supermax de Colorado, en Estados Unidos.

"Comandante dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (…) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida”

Esas habrían sido la pala las palabras de El Chapo al oficial de la Policía Federal que lo detuvo en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero del 2016.

Aunque a pesar de la increíble cantidad de dinero que El Chapo ofreció todo parece indicar que el oficial no aceptó el soborno, el policía federal con indicativo Tiburón y que forma parte de un recuento de historias de éxito, heroísmo, tragedia y sobrevivencia acumuladas en el blog de la Policía Federal.

El día que el chapo fue detenido

Aquel 8 de enero cuando El Chapo fue detenido por tercera vez, el agente de la división de seguridad regional con indicativo Tiburón tenía asignado trabajos de vigilancia en la carretera de Los Mochis-Navojoa.

El operativo de la Marina que llevaría a la detención de líder del Cártel de Sinaloa estaba en marcha, sin embargo el agente no tenía conocimiento de lo ocurrido, sólo se le ordenó que encontrara a un automóvil Focus rojo que tenía reporte de robo.

El oficial realizando su trabajo logró detectar el vehículo indicado y le marcó en alto sin imaginar que ahí se encontraba El Chapo, en ese entonces líder del Cártel de Sinaloa y Orso Iván Gastélum, El Cholo, jefe de sicarios.

El cholo le pidió al oficial que le “echara la mano”, sin embargo cuando el policía se dio cuenta que en el vehículo se encontraba El Chapo procedió a detenerlo, lo subió a una patrulla y junto con su compañero los llevaron a un hotel donde esperaban por refuerzos sin saber qué hacer.

Más tarde el agente narró el siguiente día al diálogo con el chapo ex líder del Cártel de Sinaloa.

El Chapo: Ayúdeme y no va a volver a trabajar. Comandante, dígame qué quiere pero ya écheme la mano.

Oficial: Ahorita vemos, ahorita platicamos de eso.

El Chapo: Le ofrezco dos o tres empresas de aquí de Sinaloa; es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida.

Oficial: Ahorita, espérese. Ahorita vemos qué hacemos.

El Chapo: Comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale.

Oficial: También entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó.

El Chapo: No ya sé. Ese fue un atorón.

Finalmente y como sabemos aquel día Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido, al hotel llegaron refuerzos y custodiado por agentes de seguridad se lo llevaron.

