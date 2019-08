La pesadilla de Mayra fue secuestrada y violada dos veces la misma noche; así lo contó

Mayra vivió momentos de terror y profundo dolor, una misma noche fue asaltada y violada dos veces, por un sujeto quien hasta el momento sigue libre en las calles de Atizapán de Zaragoza, así lo indicó el columnista Héctor de Mauleón.

Según describió el periodista, Mayra salió de trabajar en una farmacia, era cerca de las 10 de la noche, como todas las noches iba rumbo a su casa por la avenida San Mateo, para tomar su transporte.

Pero antes de llegar a su paradero, un hombre con sudadera roja y pantalón de mezclilla se acercó a ella y le clavó la pistola en el abdomen, sin que ella tuviera tiempo de reaccionar.

“Vamos a caminar. Me vas a dar tu dinero”, le dijo el sujeto.

MAyra recuerda que el hombre tenía la voz ronca y no se escuchaba como una persona muy joven, ella solo tenía en la bolsa 30 pesos para su pasaje, unas galletas para sus hijos, cosméticos y su teléfono.

“Nomas traigo para el pasaje” le comentó a su agresor

El hombre la golpeó en la cabeza y la obligó seguir caminando, le indicó que no hiciera nada y que simplemente obedeciera. Mayra junto con su agresor llegó a un terreno baldío cercano al Teatro Zaragoza, donde él le ordenó meterse en la milpa en silencio, una vez dentro, le arrebató su bolso y la revisó.

“Como no me gusta lo que traes, te vas a tener que hincar”, le dijo.

con mucho miedo Mayura no tuvo otra opción que obedecer. el Sujeto le puso la pistola en la cabeza y se bajó la bragueta, “por pendeja” le gritó.

Apenas segundos después le ordenó que se desnudara “Empinate” le indicó, En ese momento Mayra intentó ver la cara de su agresor, sin embargo recibió un fuerte golpe en la cara, así entre golpes e insultos fue violada.

El sujeto se quedó con la ropa interior de Mayra y le ordenó que se vistiera, luego de violarla revisó el teléfono de la mujer, encontró entonces la fotografía de uno de los compañeros de trabajo de Mayra.

-“¿Luis? ¿Es tu esposo?”.

-“No, es un compañero de trabajo”.

-“Vamos a hablarle”.

Según escribió el periodista, cuando Luis contestó y oyó la voz de Mayra el agresor le dijo:

“Necesitamos cinco mil pesos antes de las tres de la mañana, porque tengo aquí a tu compañera”.

Después de la llamada salieron de la milpa, le indicó que caminara y no hablara con nadie.

“No voltees a ver a nadie, no hagas nada, porque te mato”

Mayra siguió caminando de frente, junto a su violador por aproximadamente una hora llorando en voz baja. En calles de la colonia Peñitas, el hombre le ordenó marcale nuevamente a Luis. “dile si ya tiene el dinero”

Luis se había comunicado con la familia de Mayra, quienes lograron juntar seis mil pesos, el esposo de la mujer intentó averiguar si Mayra en verdad estaba secuestrada, y le llamó por teléfono, ella respondió y con el arma en la cabeza señaló que todo estaba bien.“No te preocupes, me van a llevar al rato”.

Por el tono de voz el esposo de Mayra sabía que el secuestro era real. el agresor solicitó a Luis que dejara el dinero en un callejón, cerca de una escalinata. “Ven solo, si veo algo que no me gusta, me la chingo”, le dijo.

No conforme con lo que había logrado el agresor violó por segunda vez a Mayra, según dijo mientras esperaban el dinero.

“Quítate otra vez la ropa, te voy a dar tu despedida”.

La familia de Mayra pidió ayuda de la policía municipal, un policía vestido de civil acompañó a Luis a dejar el dinero. Dos patrullas se encontraban escondidas, Luis entró al camellón y dejó el dinero.

Según contó Mayra su agresor mandó a un cómplice por el dinero, cuando al fin tuvo el dinero en sus manos lo contó y le ordenó a Mayra que corriera sin voltear a ver y para asustarla lanzó un disparo al aire.

Con información de Afondomx

