La mujer por la cual “El Chapo” invitó a Kate del Castillo a salir

Como ya se había informado, la actriz mexicana, Kate del Castillo, fue contactada por el narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el año 2015, y es precisamente Kate quien ha sostenido en varias de sus entrevistas con los medios de comunicación que ha sido una de las mejores aventuras de su vida, sin embargo, no imaginó que eso desataría la polémica en su vida y en su carrera.

La actriz y el capo sinaloense se toparon cara a cara después de que el la buscara para pues el tenia toda la intención de hacer una película sobre su vida y consideró que Kate del Castillo era mujer más indicada para ayudarlo.

Fue el 2 de octubre del año 2015, cuando “El Chapo” le envió un mensaje a Kate para que encontraran y después de unos cuantos tequilas platicaron por largas horas, misma cena en la que también estuvo presente el actor Sean Penn.

Fue durante la reunión con los actores cuando el hoy condenado a cadena perpetua le comentó a Kate del Castillo que le cedería todos los derechos de su posible película.

“Por primera vez en mi vida me embarqué en algo diferente: tequila. No sólo me gusta tomarlo, me apasiona el agave que viene de la tierra. Es una bebida noble, sobre todo me gusta porque es México"