"La masacre de Columbine" pudo influir al niño del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón

Acorde al testimonio de un padre de familia, su hijo, compañero del atacante del Colegio Cervantes, le comentó que su acólito pudo haber sido influenciado por videojuegos violentos y que también podría haber estado obsesionado con el caso de Columbine.

Los lamentables acontecimientos que sucedieron la mañana del día de hoy, 10 de enero de 2020, donde un niño con apenas 11 años de edad, asesinó a su maestra a balazos, luego disparó a otros compañeros de clase para posteriormente quitarse la vida, quedarán registradas en la memoria colevtiva mexicana reciente.

Hasta el momento se desconocen las razones que impulsaron al menor de edad para cometer este crimen atroz. Tampoco ha habido declaraciones sobre si este sufría bullying o existía una razón genuina que llevara al niño a tomar esta terrible decisión.

Asimismo, los testimonios de un padre de familia, quien recibió comentarios por parte de su hijo, el cual era compañero de clase del niño autor de la masacre, dijo que el menor de edad pudo haber sido influenciado por videojuegos para comenzar sus actos, y también podría haber estado obsesionado con el caso Columbine.

Humberto Barbachano, nombre del padre del menor que le mencionó esta información, dijo que su hijo le mencionó que su compañero estaba obsesionado con los acontecimientos ocurridos en Columbine.

“Me comentó mi hijo que él andaba diciendo que era el del día en que ya se iba a ir. No sé si tal vez porque los niños todavía no sepan conscientes o puedan detectar ese tipo de señales no le hayan prestado la atención necesaria”, dijo Barbachano.

“Tengo entendido que también estaba obsesionado o tenía conocimiento de los sucesos que se dieron en Columbine”, añadió.

El Caso Columbine

El 20 de abril de 1999, dos estudiantes de la escuela secundaria de Columbine, en Littleton, Colorado, entraron en el centro educativo armados con un rifle, un revólver y dos escopetas, y comenzaron disparar indiscriminadamente a sus compañeros, principalmente en las áreas de la cafetería y la biblioteca.

Eric Harris y Dylan Klebold mataron a 12 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. También dejaron 21 heridos de bala, y otras tres personas se lesionaron al intentar huir de la escuela.

La masacre podía haber sido mucho mayor de haber explotado las bombas que los dos jóvenes colocaron previamente en algunos rincones de la escuela.

En aquel momento, la matanza de Columbine fue el tiroteo más letal jamás ocurrido en un centro escolar en EE.UU. en tiempos en que internet ya era una realidad, pero en los que no existía la cultura de redes sociales que conocemos ahora.

Familiares de los estudiantes y del personal que trabajaba en la escuela se quedaron pegados frente a televisores que mostraban imágenes de jóvenes corriendo con los brazos en alto y agentes de policía acorralando el lugar.

El tiroteo inspiró numerosos imitadores y la palabra Columbine se convirtió en una suerte de sinónimo para este tipo de ataques

El tiroteo fue objeto de una cobertura mediática sin precedentes para ese entonces e inspiró numerosos libros y uno de los trabajos más aclamados del director Michael Moore, Bowling for Columbine, que en 2003 ganó el Oscar a mejor documental.

