La historia de una víctima del violador en serie de Cancún

La anécdota de una infortunada joven será la que se cuente en primera persona en las siguientes líneas, esto debido a que el presunto responsable ha sido detenido, sin embargo por motivos de seguridad y privacidad, la víctima no será nombrada.

“Bueno, una más. El sábado 19 de enero de este año, había decidido no salir, quedarme en casa a ver Netflix. Sin embargo un amigo hizo una pequeña reunión en su casa (el vive en Paseos del Mar), me invitó y yo decidí ir, llegué aproximadamente a las 9 pm, estuve un rato hasta que ocurrieron algunos problemas y decidí retirarme.

En la complicada ciudad de Cancún la joven buscó taxi para poder ir a su casa sin embargo encontraría uno ocupado, otro de los inconvenientes fue la pila de su celular que terminó por apagarse...

“A eso de las 10:30, empecé a caminar para poder tomar un taxi e irme a mi casa, no iba borracha, llevé una blusa, pantalón y suéter largo, que me cubría hasta casi las rodillas, me alejé casi 2 cuadras tratando de tomar un taxi, hasta que aborde uno, el taxista traía ya un pasaje atrás, por lo que tenía que subir adelante pero como ya llevaba ratito esperando y ya quería llegar a mi casa lo abordé.

Muchas de las víctimas no pueden reaccionar debido al impacto que les produce sentirse en una situación similar lo que les impide reaccionar de manera rápida.

“Atrás iba un señora la cual se bajó como a 5-7 minutos después que yo subí, en ese lapso de tiempo yo revisando mi bolsa, me di cuenta que mi teléfono estaba apagado, ya que iba a mandar el número de taxi y mi ubicación en tiempos real (siempre que salgo y tomo algún taxi lo hago) después noté que en mi cartera no tenía dinero, tal vez se me cayo o lo olvide no sé, era lo único que se me hacía lógico, a lo que decidí llamar a mi casa para que pues me pagaran el taxi llegando y recordé que el teléfono lo tenía apagado, ya no tenía batería, ahí empecé a notar algo extraño, ya que cuando yo trataba de encender mi teléfono el conductor se me quedo viendo, no hice nada en ese momento”.

El victimario se interesó en la joven y rápidamente la interrogó, la víctima evitó en todo momento darle información, sin embargo el taxista agresor ya tenía planeado atacarla.

La señora se bajo y el taxista me pregunto de nuevo hacia donde iba, a lo que yo le cambié la dirección para ir con un amigo de la familia a buscar dinero porque yo no tenía para pagar y no le podía marcar a nadie, el taxista me dice que está bien, y empezamos a ir hacia ahí, en el camino el señor me comenzó a hacer preguntas, sobre cómo me llamo, edad, si estaba soltera, casada, con hijos a lo que solo le contaba si o no, no le dije mi nombre en ningún momento ni mi edad, en algún momento el señor me dijo que iba a tomar una calle para que salgamos en el Periférico, yo solo le dije que estaba bien, suponía que era normal, el señor siguió haciéndome preguntas y comentarios hasta que me dijo “estás muy bonita y muy buena, sin ofender;, yo solo le dije que si me ofendía, el me acarició la pierna y me dijo que me tranquilizara, a lo que yo le dije que parara el taxi porque me iba a bajar, en ese momento.

Al parecer el taxista tenía conocimiento perfectamente de esa zona, pues conocía los lugares donde podía cometer sus atroces actos.

“En ese instante noté que me había llevado a una calle sin salida, con poca luz, el señor me tomó de la cabeza y trató de besarme, yo solo traté de alejarlo, sin éxito el me jaló hacia el hasta que logra besarme”.

“Asquerosamente siento como su lengua está en mi boca, justo en ese momento trato de bajar y el solo se quita el cinturón y como pudo se puso encima de mi, me bajo el respaldo del asiento hasta que yo quede totalmente acostada, en ese momento creí que ahí iba a quedar, que me iban a violar y luego a matarme, me quede en shock por un tiempo, cuando reaccione de nuevo, yo ya tenía el pantalón y mi ropa interior abajo y el tipo igual, ya me había comenzado a violar”.

Una víctima suele sentirse culpable de lo qué pasa aunque nunca es su culpa, necesitará apoyo profesional para poder rehacer su vida.

“Como pude empecé a tratar de golpear con las rodillas hasta que lo golpeé tan fuerte que me pude zafar, me bajé del taxi y corrí entre el monte, corrí hasta llegar a una avenida, me di cuenta que traía el pantalón y la ropa interior abajo, solo me la subí y empecé a correr de nuevo, con miedo de que me estuviera siguiendo, en mi cabeza solo estaba el llegar a salvo a algún lugar, lo único que pensé era llegar a casa de mi amigo, corrí hasta llegar, cuando llegue, solamente grité su nombre, cuando él salió a verme yo solo me solté a llorar, no sabía que decir, no sabía cómo decirle lo que había pasado, vomite, casi podía respirar de tan desesperada que estaba, el solo me abrazaba y trataba de calmarme, el le marcó a mi novio y a mi mamá, mi mamá fue por mi hasta casa de mi amigo les dije lo que había pasado, en ese momento no pensé en levantar alguna denuncia, ya que yo no recordaba el número de taxi, solo el modelo”.

Violador en serie en Cancún, nueve mujeres lo identificaron como su agresor

Afortunadamente este valiente pudo sobrevivir y denunció el hecho, para su mala fortuna se enteró que esa misma noche no había sido la única...

“Llegué a mi casa a las 3-4 am, esa noche no pude dormir, al día siguiente noto que al ir al baño en mi orina había sangre, en ese momento le digo a mi mamá lo que pasaba a lo que ella me dice que vayamos a levantar una denuncia, espere a que mi novio llegara, con el y mi mamá fui a levantar una denuncia a un centro de ayuda para las mujeres, ahí tomaron mi denuncia y se abrió mi caso, un caso por delito de violación, hasta el día hoy sigo sin recordar el número de taxi, pero los licenciados que llevan mi caso, están haciendo lo imposible para ayudarme y que esto no se quede así.