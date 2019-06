"La hiena de Ecatepec” rompe el silencio, 'me golpeaba estando embarazada'

Ecatepec de nuevo está en la mira de todos los medios de comunicación nacionales, pues hace un par de días, Mauricio Alberto, un hombre oriundo del municipio, denunció en redes sociales a su ex pareja por maltrato infantil contra sus propios hijos.

El hombre comunicó en Facebook dentro de una publicación junto a un par de videos que su exesposa Jennifer Marisol 'N' maltrataba psicologica, fisica y sexualmente a sus hijos.

Días más tarde, la mujer fue detenida, sin embargo días antes de su detención ella respondió a la publicación de su ex pareja sentimental con su propia versión de los hechos ante la presión social de haber sido llamada "La hiena de Ecatepec".

Respondió a las interrogantes

Esta fue su escalofriante versión de los hechos:

Versión de la hiena de Ecatepec

Jennifer afirma que el violento es su exmarido, Mauricio; quien, asegura, es también policía e inventó las conversaciones para involucrarla.

"Siempre sufrí violencia familiar"

"El señor Mauricio Alberto Rebollo es un cobarde, mentiroso, violento y una persona sumamente agresiva así como adicto. Quiere culpar a otras personas cuando él sabe de antemano que siempre me golpeó, así como a mis pequeños. Cabe mencionar que el señor es policía y siempre sufrí violencia familiar”, escribió la mujer en Facebook.

El hombre ya está con su familia

Jennifer mencionó también que Mauricio tenía una orden de restricción y que fue él quien la corrió, junto con sus hijos.

"Me violaba y me golpeaba"

"Les escribo esto porque no es justo que me hablen sin argumentos ya que él me violaba y me golpeaba estando embarazada y no nos brindaba alimentos. Me tenía bajo amenaza en su casa. A punta de golpes me corrió de su casa con mis pequeños”, finalizó.

VIDEO: LA HIENA DE ECATEPEC / IMÁGENES FUERTES

Hasta el momento no se tiene certeza de quien de los dos dice la verdad, pero las autoridades mexicanas continuaran las indagatorias para esclarecer los hechos y brindar el mejor futuro a los hijos de Jennifer y Mauricio.