La complejidad de Emma Coronel, "una persona difícil de leer"

"Emma Coronel no es como un libro. No es fácil de leer", afirman

A pesar que Emma Coronel ha dado varias entrevistas a los medios de comunicación, nadie ha podido descubrir la personalidad de la ex reina de belleza.

Por su parte, Anabel Hernández, periodista mexicana autora del libro Narcoland: Los narcotraficantes mexicanos y sus padrinos, afirma que no es fácil entender a Coronel.

"No es fácil de leer"

"Cuando te encuentras con una persona, a veces puedes decir: ´Esta persona es así o así'", dijo. "Con Emma, he aprendido que no, es más compleja que eso. Ella no es como un libro. No es fácil de leer".

Ej Dickson realizó una descripción sobre la esposa de El Chapo Guzmán, mencionó que en la Corte de Brooklyn se pudo observar a una Emma Coronel distinta a lo que se acostumbraba en los medios de comunicación.

Afirmó que la mujer destacó en primer lugar por sus atuendos pero luego dio un giro a un lado más serio.

Un perfil diferente:

"Durante el juicio de ´El Chapo´... surgió un retrato diferente de Coronel, uno que es mucho más complejo, desconcertante y posiblemente diabólico que sus fotos de la fiesta de cumpleaños de Barbie y la inclinación por los stilettos de tiras sugeriría", dijo el autor.

"Ella es joven, está más educada que otros miembros de su familia, es bonita", destaca Hernández.

