La carta de Kate del Castillo a “El Chapo” que cambió la vida de la actriz para siempre

Después de que los medios de comunicación hablaran acerca de una supuesta demanda millonaria de la actriz Kate del Castillo en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que presuntamente se le perseguía por haber tenido comunicación con el ex líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, Kate ha vuelto a sobresalir en las redes sociales por una carta que la actriz compartió, demostrando su confianza al hoy sentenciado a cadena perpetua.

Como ya se ha informado en repetidas ocasiones, Kate del Castillo, tuvo una reunión “clandestina” con el narcotraficante mexicano, en la que también estuvo presente el actor Sean Penn, y esto se supo a raíz de unas cuantas publicaciones que rápidamente se hicieron virales en Twitter, y aunque la red social del pajarito azul limita mucho los temas relacionados con el capo de las drogas, esta plataforma ha marcado un antes y un después en la vida y en la carrera de la actriz.

Lo que la mexicana publicó en su cuenta oficial de Twitter es lo siguiente:

“Hoy creo más en “El Chapo” Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el sida, etc. para su propio beneficio y riqueza. Sr. Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien? ¿Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con alcohol para los asilos de ancianos que no los dejan pasar sus últimos años haciendo lo que se les pegue la reverenda chingada, con traficar con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos? ¿Con quemar todos esos “puteros” donde la mujer no vale más que una cajetilla de cigarros? Sin oferta, no hay demanda. Anímese Don, sería usted el “Héroe de Héroes” trafiquemos con amor, usted sabe cómo”

Recordemos que la también protagonista de la serie de Netflix “La Reina del Sur”, grabó un documental para la misma plataforma titulada “Cuando Conocí a El Chapo”, momento en el que cuenta a detalle lo que realmente ocurrió esa noche y como su vida ha dado un giro de 180 grados, mezclados entre la farándula y la polémica.

