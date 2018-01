La asesinan y después la cocinan en Taxco

Los restos de una joven mujer que desapareció hace más de una semana en el sur de México fueron descubiertos el lunes por las autoridades.

Estos señalaron que creen que la víctima fue asesinada, desmembrada y posteriormente cocinada en una estufa.

Su ex esposo es el principal sospechoso del caso que es investigado como un feminicidio, tipificado como el asesinato de una mujer en donde el motivo está relacionado directamente con el género de la víctima.

La fiscalía general de Guerrero señaló a través de un comunicado que la mujer salió de su casa en la ciudad de Taxco la mañana del 13 de enero. Después dijo que por la tarde recogería a sus hijos en la casa de su ex marido y nunca más se supo de ella.

El portavoz de seguridad estatal, Roberto Álvarez, confirmó posteriormente que la mujer fue “desmembrada” y sus restos fueron localizados el lunes dentro de ollas en una estufa.

De acuerdo con un reporte difundido el mes pasado por parte del gobierno mexicano y la agencia de la Mujer de Naciones Unidas, los homicidios de mujeres en México tuvieron un marcado incremento durante la última década después de dos décadas de declives durante las cuales la tasa se había reducido a la mitad.

La historia policiaca de México ha tenido casos en que los asesinos cocinan o devoran a sus víctimas.

LA TAMALERA DE LA PORTALES

María Trinidad Ruiz vivía un infierno con su esposo Pablo Díaz que la golpeaba. Harta de la violencia y, luego que su marido le quitara todo el dinero que había ganado con su venta de tamales para pagar deudas de la familia, Trinidad decidió acabar con su vida.

Con un golpe a la cabeza lo asesinó, mientras que las piernas y manos los abandonó en un lote baldío.

Cuando la Policía llegó a su hogar, encontró la cabeza del hombre cocida en una olla. Trinidad dijo que con el torso había preparado los tamales de esa semana.

EL CANÍBAL DE LA GUERRERO

José Luis Calva Zepeda, también conocido como el Poeta Caníbal, fue señalado de haberse comido entre tres y ocho mujeres.

El caso por el que fue detenido, fue por su novia Alejandra Galeana Garavito, de 32 años y madre de dos hijos, cuyas extremidades fueron halladas en el interior del refrigerador, mientras que un brazo estaba guisándose en la estufa.

Calva declaró que su intención no era para alimentarse sino para dárselo de comer a los perros y así deshacerse del cuerpo.

Además fue acusado de desaparecer a dos mujeres más: otra exnovia de nombre Verónica Martínez y una sexoservidora, con muestras del mismo modus operandi.

El agresor fue encontrado sin vida en su celda tres meses después de la detención.

EL CANÍBAL DE CANCÚN

Gumaro de Dios Arias fue detenido mientras dormía cerca del cuerpo mutilado de un amigo suyo, al que le faltaban varias vísceras y grandes pedazos de carne de las piernas.

En tanto, en una parrilla se asaban el corazón, un riñón y las costillas de la víctima.

Según el agresor, mató a su amigo porque no le compró la droga, sin embargo, medios locales señalaron que el joven se negó a tener relaciones sexuales con él.

“La carne estaba muy buena. Me sabía como a borrego y si me hubieran dejado me lo comía todo”, declaró Gumaro.