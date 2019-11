La Mataviejitas; por esta razón mató a 17 ancianas

Juana Barraza Samperio, mejor conocida como La Mataviejitas, es una mujer a quien se le han adjudicado al menos 17 asesinatos, todas sus víctimas eran mujeres de la tercera edad.

La mujer se hacía pasar por enfermera, cuidaba a los adultos mayores para luego cometer los asesinatos; a parte de desempeñarse como enfermera la mujer era comerciante y una luchadora libre conocida como “La Dama del Silencio”.

La Mataviejitas; por esta razón mató a 17 ancianas

La forma en la que la mujer cometía los asesinatos eran variadas, a veces estrangulaba, golpeaba, o apuñalaba a sus víctimas hasta la muerte. Se dice que el gobierno de México la estuvo buscando por varios años, hasta que finalmente por un descuido de La Mataviejitas lograron atraparla en el 2006.

Tras ser detenida La Mataviejitas fue acusada de 17 asesinato y sentenciada a prisión, aunque se dice que pudo haber estado involucrada en más de 40 homicidios.

Su forma de operar era trabajar como enfermera, ganarse la confianza de las viejitas que vivían solas, para después cometer los asesinatos, motivo por el cual fue apodada como “La Mataviejitas”

La Mataviejitas; por esta razón mató a 17 ancianas

Algunos testigos aseguraban haber visto a una persona con vestimentas rojas, además en varias de las casas de sus víctimas se encontraron copias del cuadro “El niño del chaleco rojo” de Paul Cézanne, por lo que las autoridades creyeron que se trataba de un hombres que se vestía de mujer, quien cometía los asesinatos.

Sin embargo en 2006 la mujer cometió un error lo que causó su detención. Apuñaló y golpeó a una mujer de 80 años, identificada como Ana María, sin embargo la anciana no estaba sola, en su caso había llegado un inquilino, quien la descubrió y dio aviso a las autoridades, minutos después policías arribaron al lugar y atraparon a La Mataviejitas.

La Mataviejitas; por esta razón mató a 17 ancianas

Tras ser detenida la mujer señaló que asesinaba a las mujeres sin ningún motivo específico, simplemente odiaba a las mujeres de la tercera edad, que le recordaban a su madre, quien durante mucho tiempo la maltrató. En su declaración La Mata Viejita indicó:

"Yo odiaba a las señoras, porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande".

Te puede interesar: La Hiena de Querétaro ¿quién es? y ¿por qué mató a sus tres hijos?

Además que su madre solía ser una mujer alcohólica que la prostituía. Tras cometer los múltiples asesinato la mujer nunca mostró señales de arrepentimiento.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos