“La Diabla” la SÁDICA sicaria que DISFRUTA MATAR hasta a mujeres EMBARAZADAS

El crimen organizado lamentablemente cada vez es más frecuente, no solo en México sino también en otros países, en este mundo criminal se han encontrado delincuentes sádicos y sanguinarios, los cuales ya no son únicamente hombres, sino también se ven involucradas mujeres y niños.

Recientemente el caso de una despiadada sanguinaria ha impactado y trascendido, pues a esta mujer poca le importa si sus víctimas son sus propios familiares o mujeres embarazadas, pues los asesina a sangre fría.

La mujer es de Bogotá Colombia, es una conocida sicaria de 39 años de edad, quien trabaja para un cártel de la droga, y según indicó de hecho disfruta de asesinar a personas.

Durante una una entrevista para un programa de Reino Unido, “La Diabla”, le indicó a una reportera de nombre Chanel, que ella desde pequeña sufría abusos físicos, por lo que ahora disfruta de su trabajo asesinando a personas.

La Diabla comentó que desde costa edad entró al mundo criminal y fue cuando tenía 15 años de edad que empezará a ejecutar personas, y no le importçó quiénes serían las víctimas, pues aseguró que asesinó a mujeres embarazadas, incluso a su propia prima supuestamente para salvar su vida.

Confesó que días atrás había cortado a pedazos a un hombre y arrojado su cuerpo al río porque se había negado a matar a otra persona. Así mismo La Diabla, aseguró que consume cocaína, siempre cumpliendo con su trabajo.

Tras darse a conocer la historia de esta sádica y sanguinaria sicaria usuarios de redes sociales han expresado sus opiniones, hay quienes incluso escribieron que ella es “verdaderamente hija de Lucifer”

“Me gustaba que me pagaran por matar. Me encanta la locura. No cuando era pequeña, pero desde los 15 años que me ha encantado ver cómo se me caen las cosas a mi alrededor”.

Así mismo la interacción que La Diabla, tuvo con la reportera ha impactado, pues aseguran que se vió tan natural hablando de sus crímenes como si no tuviera remordimiento de asesinar a nadie, lo cual causó gran impacto.

Con la historia de La diabla, queda claro que el mundo del narcotráfico tiene gran presencia o solo en México, sino también en países como Colombia.

