“La China” la mujer que se convirtió en SICARIA para vengar la muerte de su esposo

Cada vez son más mujeres las que se unen al narcotráfico y grupos criminales, muchas de ellas aseguran hacerlo por necesidad económicas, sin embargo no a todas las mueve el mismo motivo, tal es el caso de La China, quien se convirtió en sicaria para vengar la muerte de su esposo.

Se dijo que las disputas entre “La Nueva Empresa” y “Los Aztecas” terminó con muchos sicarios que pertenecieron al Cártel de Juárez, por lo que muchas de sus esposas empezaron a entrar a los grupos criminales, para vengar la muerte de sus maridos, incluso algunas han asegurado que no descansaran hasta acabar con sus enemigos.

Tal es el caso de “La China”, una mujer que como muchas otras perdió a su amado a manos del narcotráfico, por lo que ella ha decidido vengar su muerte.

La joven con apenas 28 años de edad, comentó para Río Doce, mientras sostiene un arma R15, aseguró que forma parte de un grupo criminal como sicaria, además indicó que tiene dos hijos, de 11 y 13 años, a quienes les habla de manera fuerte y cruda, asegurando que si ellos deciden entrar al mundo del narcotráfico lo harán para vengar la muerte de su padre, y en caso se irse con el grupo rival, será ella quien los asesinará.

“A mí me quitaron todo cuando mataron a mi marido; me lo mataron a traición y por eso me metí de sicaria, para vengarlo y matar a cuantos traidores pueda, aunque al final a mí también me cueste la vida”

Cabe indicar que el esposo de La China, fue asesinado apenas meses atrás, a mediados de 2019, cuando se encontraba afuera de un supermercado.

“Nos han matado esposos, amigos, familiares, y todo ha sido a traición por su pinchi avaricia de ganar más dinero, pero aquí se acaba todo; o nos matan o los mataban”

Aseguró otra sicaria, mostrando que están dispuestas a matar personas, con tal de buscar venganza por la muerte de sus seres queridos.

