¡LO CONFESÓ! ‘El Chapo’ y Kate del Castillo estuvieron solos en una habitación

Harta de los rumores por parte de los medios de comunicación, la actriz Kate del Castillo, confesó que estuvo a solas con Joaquín “El Chapo” Guzmán durante cinco minutos, tiempo que la protagonista de la “Reina del Sur” segura que fueron una eternidad.

Durante una entrevista con “Aquí y Ahora” Kate del Castillo que efectivamente estuvo con el ex líder del Cártel de Sinaloa en una habitación pero que en ningún momento sostuvieron relaciones íntimas:

“Les fascina que si yo me hubiera acostado o no con el señor Guzmán… no, por supuesto que no, ni siquiera por aquí (la cabeza) me hubiera pasado”

¡LO CONFESÓ! ‘El Chapo’ y Kate del Castillo estuvieron solos en una habitación

La actriz señaló durante el tiempo que estuvo con el narcotraficante mexicano, sintió que algo malo le pudo haber pasado ya que “El Chapo” se encontraba acompañado de su seguridad, sin embargo, nunca pensó que el capo sinaloense le diera su lugar como mujer mostrándole ante todo el respeto que un hombre de su calibre puede tener.

Kate del Castillo le dijo al entrevistador que el momento a solas con Joaquín Guzmán Loera ocurrieron después de la cena en la que ella estuvo presente con el actor Sean Penn y “El Chapo” después de que completara la entrevista con la revista Rolling Stone.

¡LO CONFESÓ! ‘El Chapo’ y Kate del Castillo estuvieron solos en una habitación

La “Reina del Sur” explicó que el ex líder del Cártel de Sinaloa, se puso de pie ante la mesa cuando supuestamente terminó de comer, para posteriormente acompañarla hasta donde se supone que ella pasaría la noche, momento en el que ella califica como de “tensión”.

“La manera en que él me tocó, como me llevó a de la mesa al lugar este, de la manera como me tocó el brazo… él pudo haber hecho lo que hubiera querido”.

La actriz señaló que ese momento a solas con uno de los narcos más grandes de México fue demasiado largo y que pudo sentir como en un instante se le bajó la presión, pero “El Chapo” la tranquilizó y la hizo sentir segura, demostrando que nada malo le iba a pasar:

“Por cómo me tocó el brazo yo supe que no me iba a hacer nada, que estaba en buenas manos… Fue muy caballeroso con su mano… como también con las armas, que yo no vi”

TE PUEDE INTERESAR: Espinoza Paz y el selecto gusto que compartía con “El Chapo” Guzmán

Al finalizar la entrevista, Kate del Castillo volvió a reiterar que nunca pasó nada y que fuera de eso no hubo trato ni acercamiento entre ella y “El Chapo”, sin embargo, muchos medios decidieron decir cosas que nunca fueron ciertas.

TE RECOMENDAMOS: Nota Roja

Dale clic en la estrella de google news y síguenos