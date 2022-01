Juez ordena aprehensión del Chapo Guzmán, García Luna y Palomino por "Rápido y Furioso"

Los tres inculpados ya están detenidos en Estados Unidos

Un juez de distrito emitió la orden de aprehensión en contra de siete personas por su participación en operativo conocido como "Rápido y furioso", entre los que fueron solicitados por la Fiscalía General de la República (FGR), destacan los nombres de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

El famoso operativo fallido realizado durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón fue calificado por el fiscal Alejandro Gertz Manero de "absolutamente ilegal e inadmisible", por la que la FGR abrió una investigación en la que se apoyó con EE.UU. para poder determinar la presunta responsabilidad de los imputados.

Cabe destacar que los tres imputados ya se encuentran en prisiones de Estados Unidos por otros cargos, incluso como te informamos en La Verdad Noticias no solo el Joaquín Guzmán estará en prisión ya que su esposa Emma Coronel recientemente recibió una condena de 3 años de cárcel por complicidades.

El Chapo, García Luna y Palomino implicados

#FGRInforma | Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su participación en el caso #RápidoyFurioso. La #FEMDO estableció la presunta responsabilidad de Joaquín “G”, Genaro “G”, así como Luis “C”.



Más información ➡️ https://t.co/3IyCk1pqDt pic.twitter.com/gTYXNJJEpx — FGR México (@FGRMexico) January 9, 2022

Fue a través de su cuenta oficial Twitter que la FGR dio a conocer los detalles de la orden de aprehensión otorgada en contra de los siete presuntos implicados, "De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde el año 2009 hasta la fecha".

De igual manera la Fiscalía hizo de dominio público que las autoridades estadounidenses se encargaron de investigar y deslindar de las responsabilidades a los servidores públicos de aquel país. Mientras que en México se pudo establecer que las armas no solamente fueron introducidas ilegalmente, sino que también han sido utilizadas en diversos actos delictivos.

La investigación que realizó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) estableció responsabilidad a siete personas pero destacan los nombres de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Púbica Federal y Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la Policía Federal.

¿En qué consistió el operativo Rápido y Furioso?

El operativo "Rápido y furioso" realizado entre 2006 y 2011 durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa introdujo más de 2 mil armas ilegales con chip a México, mismas que serían vendidas a criminales para poder ser rastreadas para poder identificar a los responsables de la violencia en el país, sin embargo no sucedió como lo planeaban.

Este operativo estuvo coordinado entre funcionarios del Gobierno Mexicano y la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, pero fue un total fracaso ya que no pudieron dar seguimiento a las armas, mismo.

El operativo causó gran indignación en ambos países ya que los Gobiernos no informaron a los congresos de está acción en la cual no consideraron con certeza los enormes riesgos de Seguridad Pública que con llevaría años más tarde.

