Joven narra el intento de SECUESTRO que vivió a las fueras del Metro de la CDMX

Consternada por el intento de secuestro del cual fue víctima, una joven denunció los hechos ocurridos en una estación del Metro de la Ciudad de México (CDMX) a fin de evitar que más mujeres sean agredidas.

La mujer denunció en redes sociales que sufrió un intento de secuestro al salir de la estación del Metro Apatlaco de la Línea 8, en la capital del país.

De acuerdo con su testimonio, un hombre de complexión robusta y de alrededor de 1.65 centímetros de altura se acercó a ella y le dijo: “Me contrataron para secuestrarte, pero tranquila”.

La joven logró escapar del hombre y pedir auxilio

Secuestro disfrazado en el Metro CDMX

La mujer narró que el hombre la jaló del hombro para intentar abrazarla mientras le pedía que no gritara para no hacerle daño, dijo no dejó de caminar y le pidió que la soltara.

Expuso que un par de hombres los vieron, por lo que aprovechó para soltarse y su agresor salió corriendo.

En redes sociales contó que pidió ayuda a un policía que se encontraba en los torniquetes del metro, dijo que un joven que se percató de lo que pasó y aseguró que el agresor corrió hacia Eje 5 del Metro CDMX.

La mujer aseguró que acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar una denuncia por el intento de secuestro del cual fue víctima.