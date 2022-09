Joven mató a su novia porque no aceptó casarse con él

La Verdad Noticias trae un nuevo caso de feminicidio que evidencia aún más la violencia de género que se vive en el país. En esta ocasión un joven mató a su novia por el simple hecho que esta lo rechazó.

El pasado 19 de julio Amariani recibió por segunda ocasión una propuesta de matrimonio por parte de su pareja sentimental Miguel “N”, pero ella sólo aceptó las flores y los regalos, pero rechazó el anillo de compromiso y la propuesta de boda.

De hecho, en esta ocasión la joven le pidió que se fuera ya que no quería nada con él, inclusive unos cuatro meses atrás le exigió que se saliera del lugar que rentaban en Querétaro.

Joven mató a su novia por no querer casarse con él

El triste desenlace fue que el joven mató a su novia y lo hizo de una manera brutal.

El hombre que era violento enfureció tanto que días después, el 23 de julio, cuando la volvió a ver el joven mató a su novia, no dejó de golpearla y la asfixió hasta acabar con su vida.

Una compañera del trabajo de Amariani fue quien avisó a la madre de esta que no contestaba las llamadas y no se había presentado por varios días al trabajo, fue así que el miedo se apoderó de la señora Rosalinda por lo que trató de contactar a su hija, pero no tuvo respuesta, por lo que fue hasta donde vivía.

Y es que México ha vivido casos tan terribles, como cuando un sujeto se vistió de mujer para asesinar a su ex pareja.

Padres cómplices de un feminicidio

En vez de denunciar a su hijo, intentaron cubrir el feminicidio que este había hecho contra Amairani.

Como mencionamos, la madre de Amairani fue hasta la casa de esta, en donde sorpresivamente encontró a los padres de Miguel “N”, quienes le abrieron el cuarto y le mostraron el cuerpo sin vida de la joven y aun lado de este, estaba sentado el feminicida.

De acuerdo a los reportes policiales, los padres del sujeto querían hacer pasar el homicidio como un suicidio, pero no pudieron y Miguel “N” fue detenido y vinculado a proceso, dandole seis meses de prisión preventiva, mientras que la madre de la víctima se encuentra haciendo todo lo posible porque no salga de la cárcel y pague por el crimen que cometió.

De hecho, casos como donde el joven mató a su novia se dan seguido en México, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el país matan a 10 mujeres al día entre crímenes clasificados como homicidios dolosos y feminicidios.

