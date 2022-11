Joven le sacó el corazón a una persona con tal de unirse a un cártel

El joven declaró en entrevista con Milenio que ese día lo considera como el peor de su vida.

Jorge, un joven que apenas cumplirá la mayoría de edad, recordó en entrevista con el periodista Óscar Balderas para el sitio MILENIO que tuvo que sacarle el corazón a un cadáver para demostrar que tenía las agallas suficientes para formar parte de un cártel narcotráficante.

De acuerdo a sus declaraciones, el reclutamiento inició en 2018 cuando un amigo le comentó sobre una oferta laboral para ser ayudante general de un rastro con un sueldo de 2,800 pesos semanales. Por tal motivo, él no sospechó que le dijeran “Si la sangre te asusta, ni vengas”.

El joven jamás imaginó que sería contratado para desollar personas.

Motivado por los deseos de superarse y tener una mejor calidad de vida, Jorge acudió a la entrevista laboral. Sin embargo, la situación se tornó extraña cuando se dieron cuenta que en el lugar no había un área dedicada al ganado pero ya no pudieron “echarse pa' atrás”.

Sacar el corazón de un cádaver, la gran prueba

Ellos quedarían contratados si demostraban que podían sacar el corazón al cádaver.

Dos horas después se acercó un señor, quien les dijo que les pondría a prueba para saber si tenían “muchos huevos” y que superarla sería esencial para poder ser contratados. La prueba consistía en extraer un corazón de una persona que recién acababa de morir sin ningún tipo de remordimiento. En caso de no hacerlo, él o su amigo terminarían muertos.

Algunos informes sobre el narcotráfico revelan que los órganos humanos son pieza clave para los cárteles, esto debido a que con ellos pueden medir el nivel de deshumanización de un futuro integrante de un cártel en un ritual o pueden comercializarlo en el extranjero.

En el caso de Jorge, este corazón sirvió para demostrar las agallas que tenía pero era inservible para el tráfico. Tras superar la prueba, los sicarios dispararon balas al aire y lo felicitaron en medio de aplausos y palmadas en la espalda, incluso hubo quien bromeó al pedirle que le diera una mordida.

“Un corazón es más pequeño de lo que parece en las películas. No sé… son esas cosas que uno sabe ahora y que desearía nunca saber. O como que la sangre no es roja, es más bien negra en algunas partes del cuerpo”, dijo Jorge, quien junto con su amigo aprovecharon que los narcotraficantes se emborracharon con tequila para poder escapar.

La vida de Jorge cambió para siempre

Varios jóvenes asistieron a la entrevista de trabajo que a Jorge le cambio la vida.

Auxiliados por los militares, ellos volvieron a casa. Lo ocurrido en ese día, el cual Jorge considera que fue el peor de su vida, les cambió la vida para siempre debido a que el sentimiento de culpa lo atormenta, le dan pesadillas en la noche y hay días en los que no puede dormir.

“No duermo, no como, soy como un zombie. A veces, pienso que lo mejor era que me hubieran matado ahí mismo. No tendría que sentir esto que todos los días siento… Me da un chingo de asco la carne, peor si está cruda, no puedo ni verla en el mercado”, finalizó Jorge, quien considera que merece un castigo por este acto tan atroz que cometió.

