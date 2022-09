Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, dice que ella lo defraudó y desestabilizó

El abogado de Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, dijo que ella no era la mujer con la que se casó, incluso, la desconoce.

Como se recordará en La Verdad Noticias, la noche del jueves 23 de junio, una intensa movilización policíaca se dio en el restaurante privado Suntory, de la colonia del Valle, Ciudad de México, los testigos dijeron que alguien había matado a una mujer dentro del recinto.

Las investigaciones llevaron a implicar al abogado Jesús Hernández Alcocer como feminicida de la cantante Yrma Lydya y tras realizarse un juicio oral fue vinculado a proceso por el delito.

Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya

Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, dice que no sabe si ella fue su esposa.

En la actualidad Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, y las autoridades señalan que ya no cuenta con privilegios tras ser señalado como homicida de su esposa Yrma.

Meses después del asesinato, Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, dio su primera declaración sobre el caso.

La conversación fue llevada a cabo por el periodista Mario A. Salgado Becil, ahí Hernández Alcocer aseguró que Yrma Lyda no es la mujer con la que se casó, incluso, la desconoce, lo extraño es que cuando se le pregunta por ella, el cuestiona: “¿Quién?”, y enseguida, asevera que no sabe si estuvo casado.

“No sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era”, refirió.

En La entrevista, Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, arremetió contra su exesposa ya que para él era una desconocida.

“Yo me caso con una muchacha acompañada de su madre y de su abuela, que me decían que era virgen. Que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa. Yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha”, relató.

En su relató Jesús “N” dijo ser “intensamente feliz” en su antiguo matrimonio, pero su ex esposa le pidió el divorsio tras “una noche bohemia” que tuvo en casa, en la cual había cantado Yrma Lydya. “Tal vez presintió algo, aunque yo no tenía nada qué ver con ella”.

Jesús “N” dice nunca haberse casado con Yrma Lydya

Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, dice que nunca se casó con ella.

Cuando se le cuestionó si se arrepiente de casarse con Yrma Lydya, él vuelve a desconocerla, “nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares”.

Mientras que cuando le preguntaron si él violentaba a Yrma, el presunto feminicida jura que “¿qué hombre de ser hombre le pega a una mujer?”, aunque dice que era ella quién le pegaba, pues “no tengo fuerzas en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas”.

Así mismo dijo que no se sentía a gusto “con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa. Mi asistente te puede dar copia de la demanda de divorcio”, donde asegura que él la solicitó.

Alcocer señala descubrir quién era la persona con la que estuvo casado, pero no revela nada sobre el asesinato. “Mis abogados no me permiten tocar el tema, es parte de una investigación y mi defensa”.

Al final dice que los medios hacen ver a su esposa como una víctima cuando nunca lo fue: “Ella me amenazó, agredió, defraudó, engañó, explotó, robó y utilizó su actuar y mi edad en decadencia, desestabilizó mí mente y mí vida”, profundizó.

Sin embargo, en diciembre de 2021, Lydya había levantado una demanda en contra de Jesús “N” por violencia doméstica, ya que la golpeó con un arma e intentó ahogarla, pero las autoridades cerraron la investigación cuando ella le otorgó el perdón.

En aquella demanda, la fallecida dijo que Hernández Alcocer la atacó física, verbal y sexualmente; dijo temer por su vida, pues Jesús “N” era “violento y vengativo”, además, una persona muy influyente.

Pero al pasar seis meses, fue asesinada a disparos en el restaurante Suntory, ahora Jesús “N”, feminicida de Yrma Lydya, está en investigación por su asesinato.

