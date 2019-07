Iván Guzmán, hijo de 'El Chapo' rompe el silencio contra usurpador

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo" rompió el silencio en una nueva cuenta de instagram que presuntamente sería la original y oficial.

Iván Guzmán no dio autorización

El hombre publicó un comunicado a los medios de comunicación en el que aclaraba que existian usurpadores que habían creado cuentas falsas sin su autorización en donde se publicaban fotografías que se salían de contexto.

Cuenta falsa de Iván Archivaldo

El documento publicado en esta cuenta mencionaba también los usuarios de la prensa nacional.

El mensaje de Iván

Sin más preambulos aquí te dejamos el mensaje que publicó Iván Archivaldo en su cuenta de instagram:

Nueva cuenta de instagram de Iván Archivaldo

"A la opinión pública, medios de comunicación

Yo Iván Archivaldo de apellidos Guzmán Salazar me deslindo de la cuenta de instagram @ivan_.archivaldo ya que esta cuenta que usurpa mi identidad me está causando problemas, esta cuenta no fue autorizada por mi persona también destacar que las fotos publicadas en dicha cuenta se salen de la realidad.

Por ese motivo me veo obligado a abrir una cuenta en la red social Instagram para cesar la creación de dichas cuentas que usurpan mi identidad.

Instagram: @therealivanguzman

Firma Ivan Guzmán S"

¿Crees que realmente se trate del hijo de Joaquín Guzmán o solo se trata de otro usurpador?

Sufren por usurpadores

Cabe recordar que Iván Archivaldo no es el único que ha sufrido por este tipo de usurpadores pues la esposa de El Chapo, Emma Coronel también ha hecho declaraciones sobre perfiles falsos en redes sociales.

En una entrevista con Telemundo, la mujer comunicó que ha hecho la denuncia a la policía cibernética, quien se encuentra rastreando las redes sociales falsas para cerrarlas y encontrar cómo es qué han tenido acceso a fotos y videos privados.

En la cuenta falsa de Iván no se filtraban fotos de él, si no que publicaban imagenes que mostraban una vida de lujos, como costosos autos, botellas de alcohol y peleas de box.

Tal vez te interese

Captan al Chapo como nunca lo habías visto, la foto le da la vuelta al internet