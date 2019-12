Israel Vallarta, el supuesto secuestrador detenido por García Luna y que aun espera sentencia

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se abrió fuego contra los grupos criminales y aun no salimos de esa guerra. Una de las bandas era conocida como “Los Zodiaco”, que comenzó a operar en los estados de México y Morelos bajo el mando de Israel Vallarta y su hermano Mario desde el año 2001.

Su actividad, según la administración panista, abarcó un período de ocho años, durante los cuales se efectuaron 20 secuestros y 27 arrestos de individuos ligados a la supuesta organización criminal

Pero todo eso se puso en tela de juicio el 9 de diciembre de 2005, pues en el Rancho “Las Chinitas”, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, fueron detenidos Israel Vallarta y su entonces pareja, la francesa Florence Cassez. En el operativo- que en realidad se trató de un montaje transmitido por Televisa y Tv Azteca- se habían liberado, además, a tres presuntos secuestrados.

A las 6:46 de ese día, Luis Cárdenas Palomino, un alto jefe policiaco, le oprimía con fuerza el cuello a Israel Vallarta para que con un gesto de dolor, confesara que “le estaban pagando” por participar en el secuestro de las tres víctimas. Todo ello transmitido en vivo por el noticiero del periodista Carlos Loret de Mola.

“Me desnudan completamente, me quitan las esposas, me vendan las muñecas por atrás de la espalda, al igual que las piernas a la altura de las pantorrillas. '¿Sabes anatomía?, me preguntaron, y me dieron un golpe que me tiró al piso. 'Eso se llama hígado”, confesó luego Israel Vallarta.

También dijo que le hicieron una propuesta: “tu novia se va” y “tú vas aceptar todo lo que venga, porque si no le rompemos la madre a toda tu familia”.

Entonces lo que parecía una historia policiaca transmitida en vivo se transformó en una farsa judicial, cuando dos meses después la misma Florence Cassez acusó desde la cárcel a Genaro García Luna, director de la entonces Agencia de Investigación Federal (AFI) de montar la detención televisada.

El funcionario, pieza clave durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón reconoció que le operativo fue recreado a petición de las televisoras (Televisa y Tv Azteca) y que las detenciones se habían hecho un día antes.

Fue así que se iniciaron una serie de acusaciones contra el gobierno federal por violaciones al debido proceso y omisiones en el caso.

Por lo demás, en el expediente de 2005 no hay una sola prueba de la existencia de “Los Zodiaco”.

Estos abusos legales llevaron finalmente a la liberación de la ciudadana francesa en 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual fue emitido por la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Israel Vallarta aun no ha recibido una sentencia.

