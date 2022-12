Investigan feminicidio de una joven en Edomex

Las autoridades reportaron que la muerte de una joven que fue hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida está siendo investigada como feminicidio. El cadáver fue encontrado en Almoloya de Juárez, cerca del lugar donde la joven vivía. Llevaba más de 15 días desaparecida.

Según informaron sus familiares, el pasado 17 de noviembre salió de su casa, ubicada en Almoloya de Juárez, con motivo de hacer la entrega de un pedido de ropa en una comunidad de Toluca. Esa fue la última ocasión en la que la vieron con vida, ya que nunca regresó a su hogar.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, en Veracruz se dio a conocer el feminicidio de una joven que estaba embarazada. Los detenidos ya fueron vinculados a proceso pues además, sustrajeron al recién nacido del vientre de su víctima. Este caso causó indignación a nivel nacional.

Feminicidio en Edomex

El caso se investiga como feminicidio

La víctima de feminicidio fue una joven de 20 años, identificada como Mitzi Rosales Sánchez, quien llevaba 18 días reportada como desaparecida. La mañana de su desaparición, la joven dijo a sus familiares que iba a entregar un pedido de ropa en Toluca, pero ya no regresó.

Tras no poder comunicarse con la joven, sus familiares decidieron interponer una denuncia por la desaparición de la joven, pero no logró ser encontrada con vida. Se desconocen las condiciones en las que el cuerpo fue encontrado o si presentaba signos de violencia. Cabe señalar que no hay detenidos.

Las autoridades mexicanas señalaron anteriormente que el delito de feminicidio se ha reducido este año, sin embargo, los casos de este tipo de crimen siguen presentes en varios estados del país, donde han solicitado la activación de la alerta de género, como en Veracruz.

¿Por qué se da el feminicidio?

El feminicidio es un problema social

El feminicidio ocurre cuando una mujer es asesinada por razón de género. También existen causales que pueden agravar este delito.

