Intentan abusar de una menor, pero se defendió con su gas pimienta; Cancún

A través de las redes sociales una dama que vive en la ciudad de Cancún, denunció hace unos minutos que una de sus amigas fue víctima de una acosador sexual, quien intentó abusar de ella forzando a tener relaciones sexuales, lo preocupante es que la agraviada es una menor de edad.

De acuerdo con las versiones dadas por la denunciante en Facebook, mencionó que ella fue con sus compañeras para reunirse en equipo y detallar todo para un proyecto, sin que se sepa si es escolar o de trabajo, cuando se dispusieron a quitarse, todas le dijeron a la más pequeña que se cuidara al irse a casa.

El detalle es que la que más se preocupó por ella se quedó sin señal, y cuando tuvo le comenzaron a llegar los mensajes de la víctima y en los textos afirmaba que iba a ser atacada por un hombre, pero gracias a que tenía una spray o gas pimienta, logró escapar de su presunto abusador.

“Para esos que dicen que exageramos... Vengo llegando de todo un día exhaustivo de una actividad y al despedirme de mis amigas/ compañeras de proyecto, le dije a la más joven que nos avisara cuando llegase a su casa.

Por alguna razón mi cel se quedó sin internet en mi propia casa y apenas voy reactivando mi señal y veo que esta misma chica nos está contando que tuvo que defenderse con su gas pimienta de un acosador a tan solo metros de casa.

Es UNA NI-ÑA... tan pequeña e inocente que ni su pinche INE ha sacado. No, no es la hora. No, no es la ropa que usaba. Era el hecho de ser una menor e 'indefensa'. Afortunadamente, su fiel amigo, el gas pimienta la defendió”, decía el texto en el perfil de la mujer que denunció.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la pequeña, lo cierto es que en varias ocasiones y en este mes han denunciado varios casos de abuso sexual en contra de mujeres, así como agresiones físicas y el más sonado ha sido el del taxista que abusó a una mujer que salía de trabajar.