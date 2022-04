Influencer de Guanajuato denuncia en redes a su ex pareja por violencia física

La víctima compartió las fotos donde muestra las marcas de los golpes/Foto: Instagram

Sam Barrios, una influencer de Guanajuato, recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar públicamente a su ex novio Carlos Alberto M. V. por violencia física. La joven publicó las fuertes imágenes donde se ven las terribles marcas que los golpes le dejaron en el rostro, brazos y piernas.

La víctima explicó en su publicación que cuando mantuvo una relación sentimental con Carlos Alberto él la llegó a agredir físicamente en muchas ocasiones. Incluso la joven explicó que trató de alejarse de su agresor, por lo que decidió mudarse a vivir a Playa del Carmen. Pero el sujeto la localizó y la obligó a volver a León.

Cuando el hombre volvió a ver a su ex novia le propinó una golpiza, que dejó terribles daños en el cuerpo de Sam; la joven muestra en la fotos los severos moretones e incluso heridas con las que quedó su físico por las agresiones.

Influencer de Guanajuato relata el calvario que vivió (Contenido sensible)

La víctima mostró las secuelas que le dejaron los golpes que recibió de su ex/Foto: Instagram

Sam explicó a sus seguidores que había desaparecido por un tiempo de las redes sociales porque estaba físicamente muy golpeada, al tiempo que dijo sentirse cansada de callar. “Es muy difícil para mí expresar, hablar de mi situación, no tengo las palabras para hacerlo, por la violencia que mi ex pareja ejerció en mí durante más de un año”, escribió.

“Estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante todo este tiempo o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación del todo el daño que esta personas me hizo, tanto psicológico y físico”, mencionó la víctima de violencia por parte de su ex pareja en Guanajuato.

Ex novio de Sam Barrios presuntamente la amenazó de muerte

Esta es una foto del presunto agresor/Foto: Instagram

La joven víctima también reveló que su ex pareja presuntamente la amenazó de muerte y también a su familia, por lo que lo hacía responsable, en caso de que le pasara algo. “Logré escapar de la última vez que me golpeó, sabía que si no lograba volver a escaparme de él, quizá ya no estuviera viva”, aseveró.

En los comentarios de la publicación de la influencer de Guanajuato, otras chicas mostraron su apoyo a la joven víctima de violencia física y afirmaron que el presunto agresor supuestamente había hecho daño a otras mujeres, pero que ha logrado librarse de un castigo debido a que tiene “palancas”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!