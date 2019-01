¡Indignante! Viola a su sobrina desde hace 8 años y la mamá lo sabía...

Viola a su sobrina desde hace 8 años

Los lamentables hechos ocurrieron en Argentina. Un hombre violaba a su sobrina de 11 años en el barrio de San José y la madre de la menor consintió los abusos hasta que se le quitó la custodia de la niña pero aun así buscó la manera de regresar a la niña a su casa apartándola de su padre.

Aunque la niña fue enviada con su padre después de que se denunciara al tío, la madre se la llevó a escondidas y los actos se repitieron.

Hugo 'N', padre de la niña, fue a la policía a denunciar al hombre que abusaba de su hija y aseguró que la madre encontró varias veces al tío en plena violación sexual.

"me decía que le tocará"

"Mi tío se desnudaba, se sentaba en el sillón, se abría de piernas y me decía que le tocará. Me hacía desnudar y me ordenaba ponerme a cuatro patas como los perros. Me sacaba fotos desnuda", declaró la niña, que lleva años sufriendo violaciones.

