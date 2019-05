¡Indignante! Mujer vende a bebé por facebook "para órganos o lo que quieran"

Una publicación ha causado conmoción en las redes sociales, pues una mujer anunció en un grupo que vendía a su bebé para usar sus órganos "o lo que sea" así confirmó la mujer. Esto causó indignación en los habitantes de Parral, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

El perfil de "Yessica Carrillo" fue el encargado de difundir la información en las redes sociales. En el post se incluyó una foto del bebé de dos meses de nacido y se especificaba que minimo lo vendía en 60 mil pesos.

También daba a conocer que el niño estaba en venta porq no había podido abortarlo y porque no puede alimentarlo.

La publicación se hizo mediante un grupo llamado “Bazar de Parral”.

El texto dice literalmente:

“Vendo mi bebe para órganos o lo que quieran, yo no lo pudo mantener, lo vendo porque no lo pude abortar, no menos de 60 mil pesos”.