En el último año han aparecido como por arte de magia un inusual número de personas indigentes, casi en su totalidad hombres, ellos han tomado las calles del centro de la ciudad y las han convertido en sus salas, los edificios abandonados en sus recamaras y los parques públicos en sus baños, nadie sabe como llegó la gran mayoría de ellos y mucho menos el futuro que les espera en esta ciudad.

Indigentes en Cancún: Los más ignorados por todos

Cancún cada año recibe a millones de visitantes y acoge a varios miles de nuevos residentes que vienen a laborar, sin embargo también llegan personas que se ven obligadas a vivir en las calles por diferentes razones, Rogelio vive en la calle desde febrero de este año, según sus propias palabras llegó de León, Guanajuato, y los primeros días se quedó en la terminal de autobuses de ADO, después se tuvo que ir, ahora duerme en la avenida Tulum, en las rampas de Terra, la tienda de zapatos.

Este indigente al parecer no tiene algún problema de salud, menciona que se cambia y baña en una obra en la que supuestamente trabaja y se le ve a menudo los fines de semana deambular por este famoso corredor.

¿Pero que pasa con aquellos que al parecer padecen de sus facultades mentales?, en la supermanzana 22, donde se encuentran las oficinas en donde laboro, merodean muchos de estos indigentes con ropas sucias, cabello largo, con mal olor y con moscas que los siguen, algunas personas que pasan por los andadores de la Avenida Tulum, les regalan comida que es con la que subsisten.

Hasta el momento no se sabe exactamente cuantas personas viven en situación de calle en la ciudad de Cancún, hablo de los indigentes, no de las personas que piden limosna, sino de los que verdaderamente viven en la calle, al tratar de buscar información que pudiera mostrarme el panorama real de lo que se vive e la ciudad, noté que no existe ningún registro por parte de alguna autoridad o del sector salud, así que decidí contabilizarlos yo mismo.

El resultado de mi búsqueda dio un total de 14 personas en un área no mayor a 500 metros, caminé desde la terminal de ADO hasta el Ceviche y ese fue el número de indigentes que encontré en en tan solo 20 minutos e inicié a las 9 de la noche.

En este mismo trabajo de campo me di cuenta que nuestros indigentes se encuentran cerca de los puntos en donde duermen, no se alejan y rondan por estos lugares durante el día, la mayoría sin hacer nada, unos se mueven para huir del calor, los puntos donde se ubican son los siguientes:

Terminal del ADO: Durante la noche este lugar puede albergar hasta 8 personas en la parte exterior, justo donde se colocan los taxis de sitio, en el área de teléfonos públicos, en ocasiones algunos se quedan adentro en la sala de espera, pero cunado son descubiertos los sacan.

Rampa de Terra: En la zapatera que se encuentra a un lado del 7 eleven, duermen al menos tres personas, este lugar los protege incluso de la lluvia por tener un techo.

Aparador de Ultrafeme: En este otro lugar se encontraba la perfumería, ahora que es un punto abandonado, lo usan los indigentes para dormir, pasar el rato o simplemente estar.

Parque Folklórico: En este espacio se reúnen los indigentes para dormir, se les ve por la mañana, generalmente en este sitio van hombres que son nuevos en la ciudad o que están en proceso de encontrar un trabajo.

Retorno azucenas: en esta parte del centro se reúnen tres individuos y viven en el portal de un local abandonado, aquí es donde se ve a un indigente norteamericano con un cartel en el que pide dinero para poder viajar a Cuba.

Sin embargo existen indigentes que consumen sustancias adictivas, que van desde alcohol hasta las famosas 'monas', que es un pedazo de tela con solventes o pegamentos, estos indigentes llegan a tomar conductas inapropiadas, sin embargo la policía opta por no levantar a estos individuos, tal y como lo cuenta Ana 'N', quien denunció en su cuenta de Facebook que un individuo la acosó cuando ella se encontraba rumbo a su casa que está en el centro de la ciudad, narró que mientras cruzaba el área verde que se encuentra entre el IMSS de la Cobá y el Ceviche, un indigente se masturbaba y le hacía señalamientos obscenos, al recurrir a la policía le dijeron que no se lo llevarían ya que lo dejarían libre por su aparente estado mental.

Entre peras o manzanas, tenemos un creciente sector de la población invisible a nuestras autoridades, que carecen de servicios públicos, y derechos tan básicos como la salud, ni las autoridades de seguridad los ven, no existe algún registro o algún programa social que los cobije, el sector salud tampoco tiene información o control de ellos... Los indigentes del paraíso.

"De repente un día los dejas de ver y parece que otro ocupa su lugar, quien sabe que les pasa o quien se los lleva o si siguen vivos, sepa dios", dijo Don Manuel un locatario del centro de Cancún.

Existe un número indefinido de indigentes en toda la ciudad.

Y tú, ¿Los ves?...

