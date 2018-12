Incrementan los casos de robo a negocio en México y Q.Roo

Incrementan los casos de robo a negocio en México y Q.Roo

De acuerdo a la página de internet, Semáforo Delictivo, en los últimos 4 años hasta el mes de octubre del presente año, en Quintan Roo el robo a negocios incrementó un 69%, es decir mil 750 casos más, ya que en el 2015 se registró alrededor de mil 900 asaltos.

Sin embargo, no solo ha incrementado en el estado sino también en todo el país; en el 2015 México anotó 65 mil 831 robos, mientras en el 2017 95 mil 711 y ya para el 2018, hasta el mes de octubre, hay aproximadamente 75 mil 719 denuncias, es decir que del 2015 a la fecha aumentó un 15%.

Tras este incremento de la delincuencia, algunos negocios han decidido cerrar sus puertas, así lo hizo la señora Fernanda Lutor, quien habló en exclusiva para LA VERDAD y mencionó que hace más de 15 años inició un negocio de video juegos en Cancún, pero decidió cerrar su negocio porque a la semana los asaltaban 2 días, motivo que lo orilló a tomar esa decisión.

“Lamentablemente las administraciones anteriores no lograron erradicar ese problema que hoy en día sigue siendo un tormento para los micro empresarios, ahora solo me dedico a vender comida y por encargo y con ayuda de mi esposo lo llevamos a las casas en dado caso que no puedan pasar por ello”, afirmó mientras estaba sentada en una silla.

Reconoció que de los más de 80 asaltos que sufrió por un año aproximadamente, 40 veces denunció ante el ministerio público y llamó al 911 para que las autoridades acudan a su establecimiento, sin embargo al no detener a los presuntos responsables la demanda no podía proceder.

“Lo que tengo que aplaudir es la labor de las autoridades para darle seguimiento a mi caso, ya que desde el primer día me atendieron, aunque no haya servido de nada ya que nunca hubo algún detenido o incluso mayor seguridad por mi región”, dijo la dama llorando.

Mencionó que con esta nueva administración espera que bajen los índices delictivos así como una mejora en la seguridad; “confío en que AMLO hará que bajen los robos, para que vuelva a poner un negocio nuevo”, concluyó la mujer.