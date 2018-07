Incansable madre busca a su hija desaparecida en Cancún

Ángel Balán - La Verdad

Esto sucedió ayer y el equipo de La Verdad tuvo un acercamiento con la señora Rosaura De La Cruz Capetillo, la madre de la joven que desapareció misteriosamente en la ciudad de Cancún cuando se dirigía a su casa hace dos días.

Anahí Sierra de la Cruz, tiene 20 años y recientemente vino a la a ciudad para trabajar, apenas y conoce la ciudad pues es nueva, sin embargo en este momento está perdida y no hay rastro de ella, su madre se ha movilizado y ha salido a su búsqueda en los últimos lugares en donde ella estuvo y nadie ha podido decirle nada.

Doña Rosaura dijo que que en estos momentos se encontraba esperando turno para poder levantar su denuncia pues la extraña forma de desaparición la tiene muy preocupada y ha empezado una búsqueda en la ciudad de Cancún.

"Pido su ayuda para localizar a mi hija que se perdió el día de ayer lo último que supe es que venía en la ruta y perdí toda comunicación con ella .. Por favor si alguien la ha visto por favor ayúdeme a localizarla... Estoy desesperada..." decía en el mensaje que escribió doña Rosaura en uno de los tantos grupos de Facebook que hay en la ciudad

"Ella venía de trabajar, ella no conoce Cancún y agarró una ruta que no era la indicada, solo me dijo que era la ruta 2, pero ni se nada mas por que su celular estaba ya sin batería..." concluye el desesperado mensaje de la señora Rosaura.